Kulenović se još jednom pokazao kao joker s klupe, Dinamo mu je sada posvetio objavu

Europa League 23. sij 20268:46 0 komentara
xxJosipxBandicx via Guliver

Dinamo je u 7. kolu Europa lige na Maksimiru pobijedio rumunjski FCSB 4:1 i kolo prije kraja ima vrlo dobre izglede za plasman u nokaut fazu.

U posljednjem kolu protiv Midtjyllanda dovoljan mu je i bod, a postoji šansa prolaska čak i u slučaju poraza.

Golove za Dinamo postigli su Bakrar (7), Beljo (11, 71) i Kulenović (90+3), dok je za goste zabio Birligea (42). Beljo je u 89. minuti ispraćen ovacijama, a zamijenio ga je Kulenović, koji je za samo četiri minute na terenu zabio i potvrdio pobjedu.

Dinamo je njegov pogodak popratio objavom na društvenim mrežama uz poruku “Kaj je ovo, frende?”, čime je Kulenović još jednom potvrdio status učinkovite super-zamjene. Ovo mu je 10. gol u 25 nastupa ove sezone, iako je samo pet puta bio starter.

Beljo je, s druge strane, na 13 golova u 25 utakmica, od čega je 20 započeo u prvih 11.

