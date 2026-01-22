VIDEO / Bakrar i Beljo rano zabili Rumunjima, Dinamo ide prema nokaut fazi EL!

Europa League 22. sij 202621:18 > 21:21 0 komentara

Dinamo vodi 2:0 protiv FCSB-a! Zabili su Bakrar i Beljo!

Nogometaši Dinama poveli su nakon sjajno odigrane akcije. Ljubičić je preciznim dodavanjem promijenio stranu i na desnom krilu pronašao Niku Galešića, koji je ubacio u sredinu prema Bakraru. Napadač Dinama iz blizine je glavom zatresao mrežu.

Ubrzo je uslijedio i drugi pogodak. Miha Zajc je odličnim proigravanjem izbacio Hoxhu u stopostotnu priliku. Albanac je mogao pokušati udarac s otprilike 15 metara iskosa, no nesebično je uposlio Belju, koji je iz prve reagirao i precizno pogodio nečuvani dio rumunjskog gola.

