VIDEO / Bakrar i Beljo rano zabili Rumunjima, Dinamo ide prema nokaut fazi EL!

Nogometaši Dinama poveli su nakon sjajno odigrane akcije. Ljubičić je preciznim dodavanjem promijenio stranu i na desnom krilu pronašao Niku Galešića, koji je ubacio u sredinu prema Bakraru. Napadač Dinama iz blizine je glavom zatresao mrežu.

Ubrzo je uslijedio i drugi pogodak. Miha Zajc je odličnim proigravanjem izbacio Hoxhu u stopostotnu priliku. Albanac je mogao pokušati udarac s otprilike 15 metara iskosa, no nesebično je uposlio Belju, koji je iz prve reagirao i precizno pogodio nečuvani dio rumunjskog gola.