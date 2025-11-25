Dinamu na gostovanju kod Lillea sudi nekadašnji novinar

Europa League 25. stu 202516:45 0 komentara
xAlexxToddx via Guliver

Nakon pobjede 3:1 protiv Varaždina, Dinamo se ponovno usmjerava na europske obveze.

U četvrtak od 18:45 čeka ga jedan od najtežih ispita sezone – gostovanje kod francuskog Lillea u Europskoj ligi.

Dinamo u utakmicu ulazi sa sedam bodova iz četiri kola, dok Lille ima bod manje.

Uoči susreta potvrđeno je i sudačko ime: glavni arbitar bit će Škot John Beaton, uz pomoćnike Davida McGeachieja i Rossa Macleoda. U VAR sobi također će biti škotski dvojac – Kevin Clancy i Steven McLean.

Škot John Beaton Dinamu nije nepoznato ime. Sudio mu je već tri puta: prvi put prije sedam godina u Astani, gdje je Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobijedio 2:0, zatim u pobjedi 3:1 protiv Rapida u skupini Europske lige, te prošle sezone ponovno protiv Astane u Konferencijskoj ligi, kada je Dinamo slavio 2:0.

Vodio je i Hajdukov dvoboj protiv Oleksandrije u 3. pretkolu Europske lige, koji je završio 3:1 za Splićane.

Zanimljivo, Beatonovo suđenje nije mu glavni posao. Nekad je radio kao novinar, a danas je menadžer za odnose s javnošću u Škotskim željeznicama.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Europa League