Brajković za SK: ‘Rijeka nema dovoljno dobar kadar za igru na dva fronta’

Prvi meč play-off runde Europske lige između Rijeke i PAOK-a je gotov. Rijeka je dobila i na uzvratni sraz nosi prednost od jednog gola. Kako god prošao uzvrat, osigurana je barem Konferencijska liga. Iako, postoji mogućnost da Rijeka bude u Europskoj ligi uz Dinamo ako pozitivno prođe Solun.

Elvis Brajković prokomentirao je za Sport Klub novi europski uspjeh Rijeke. Osvrnuo se na uzvratnu utakmicu protiv PAOK-a, razliku između Europske i Konferencijske lige, nastup Luke Ivanušeca te odsutnost Radomira Đalovića.

Kako ste vidjeli novu pobjedu Rijeke u Europi?

“Kao svaki pravi navijač Rijeke i hrvatskog nogometa. S velikim zadovoljstvom ispratio sam pobjedu koja nije bila upitna. Rijeka je jednostavno bila bolja momčad tijekom cijele utakmice. Pogotovo u prvom dijelu u kojem je dominirala protiv PAOK-a. Čestitke na prvom poluvremenu, koje je bilo na visokoj razini iako je PAOK imao dvije dobre situacije i mislim da su bile u jednom napadu. Od prve minute Riječani su krenuli dosta agresivno i čvrsto te nisu dopustili PAOK-u da se razmaše. U drugom razdoblju malo su se primirili. Bili su bolji u fazi obrane, a PAOK nije napravio ništa osim jednog udarca koji je bio opasan. Ovo je zaslužena pobjeda Rijeke.”

Rijeka ima prednost uoči uzvrata, ali u Solunu neće biti nimalo lako.

“Ne, a naša prethodna iskustva govore da su naši klubovi jako loše prolazili u Grčkoj. Grci su poznati kao temperamentan narod, a tamo će biti pakao zbog navijača i atmosfere. Neće biti lako, ali nogomet se igra zbog punog stadiona kao što je bilo puno na Rujevici. Bit će žestoko, ali imao sam dojam da se PAOK nije previše otvorio nakon primljenog gola i nije previše tražio gol jer vjerojatno smatra da će ovaj negativan rezultat od jedan razlike biti dovoljan te da će ga uspjeti stići na svom stadionu.

Nekako nisam bio baš impresioniran sa PAOK-om, ali to ne umanjuje igru i pobjedu Rijeke. Međutim, vidi se da je PAOK izvan ritma i mislim da tek sada počinje sa svojim prvenstvom. Nije mi ostavio dojam ekipe, koja razbija suparnike. Kada se pogleda rezultat protiv Wolfsbergera, nije ništa čudno jer nije dosegnuo svoju radnu temperaturu na kojoj vjerojatno jest.

Odigrat će jedno kolo u prvenstvu pa će sigurno biti spreman za meč protiv Rijeke. Bio sam malo razočaran sa njihovom partijom na Rujevici jer očekivao sam čvrsti, jači i opasniji PAOK. Vidi se da ima individualaca, koji su jako dobri iako u fazi napada nije uspio napraviti nešto više. Nekako mi se čini da nije bili raznovrstan u napadu i sve je išlo kroz grupiranje igrača u sredini terena te se slabo koristila bočna pozicija, odnosno proboj sa boka te ubačaji.”

Neće biti lako, ali to je motiv za igrače Rijeke da naprave dobar rezultat i da se plasiraju u Europsku ligu.

“Ako Rijeka uđe u Europsku ligu, igrat će minimalno do siječnja iduće godine. U slučaju ispadanja u Konferencijsku ligu, nastupat će do prosinca ove godine.

Bolje bi bilo igrati Europsku ligu, ali Konferencijska liga je osigurana ako dođe do ispadanja. Rijeka je napravila svoje, odnosno osigurala Europu i mnogim našim klubovima to ne uspijeva. Ispadanje ne treba tragično doživjeti, a PAOK je prolazan kao što je bio Ludogorec.

Sjajno bi bilo da Rijeka uđe u Europsku ligu što se hrvatskog nogometa tiče, a za klub bilo bi veliko opterećenje zbog eventualnih odlazaka igrača. Kadar nije preširok, iako bi bilo puno dobrih suparnika te utakmica. Pretpostavljam da bi to ostavilo traga na HNL-u i Rijeci ne bi bilo lako igrati na dva ili tri fronta u isto vrijeme.

Da bi se moglo, moraš imati široki i veliki kadar. Nisam siguran koliko Rijeka trenutačno to ima, a pogotovo u slučaju odlaska Fruka ili Jankovića bilo bi jako teško.”

Kod PAOK-a bila su dva Hrvata, a to su Luka Ivanušec i Dejan Lovren. Ivanušec je igrao i kako vam se činio njegov nastup?

“Luka nije odigrao nekakvu ekstra partiju, ali bio je relativno opasan jer je u prvom poluvremenu pogodio prečku iz lijepe akcije. Bio je korektan i solidan, iako PAOK nije bio raspoložen u fazi napada.”

Radomir Đalović nije bio na klupi zbog tri žuta kartona tako da su utakmicu vodili njegovi pomoćnici Igor Čagalj i Davor Landeka. Na kraju uspješno jer su dobili.

“Đalović je bio kažnjen, ali ima svoja dva pomoćnika kojima iznimno vjeruje. Pretpostavljam da je komunicirao sa Landekom, koji je prenosio informacije Čaglju. Rijeka je bez Đalovića odradila na visokoj razini, a Čagalj je vodio momčad kao da je Đalović bio prisutan. Igor je iskusan igrač, koji je puno toga prošao. Trenerski je vrlo sličnog razmišljanja i čim je u stožeru sa Đalovićem, znaju se najmanje pojedinosti. Čestitam Čaglju i Landeki na pobjedi.”