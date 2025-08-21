Vrlo dobra Rijeka u pakao Tumbe nosi minimalnu prednost

U prvom susretu završne runde kvalifikacija za plasman u Europsku ligu Rijeka je na Rujevici pred 6.900 gledatelja pobijedila PAOK sa 1-0.

Za PAOK je do 60. minute igrao Luka Ivanušec, dok Dejan Lovren nije zaigrao za gostujući sastav.

Uzvratni susret je 28. kolovoza u Solunu.

Riječani su izbacivanjem Shelbournea osigurali Konferencijsku ligu, a protiv grčkog sastava imaju priliku loviti i Europsku ligu. Nakon prvog susreta hrvatski prvak je u prednosti, no idućeg tjedna slijedi uzvrat na Toumbi.

Prva je zaprijetila Rijeka u sedmoj minuti. Fruk i Ndockyt su lijepo kombinirali na desnoj strani, na kraju je Fruk pucao sa 16 metara, a Pavlenka uspio odbiti u korner. Nakon ubačaja iz kornera glavom je pucao Radeljić, ali preko gola.

Grci su uzvratili u 19. minuti, Živković je dao povratnu loptu za Ivanušeca koji je sa 16 metara, iskosa s desne strane pogodio gredu. Samo minutu kasnije opasno je zaprijetio i Ozdoev pucavši s ruba kaznenog prostora, ali je Zlomislić bio spreman.

U 30. minuti ponovo su zaprijetili domaćini. Janković je povukao tranziciju i sa 18 metara s lijeve strane gađao suprotni kut, ali Pavlenka je bio dobro postavljen.

Osam minuta kasnije odličnu priliku je imao Fruk kojeg je dugačkom loptom uposlio vratar Zlomislić. Međutim, Frukov udarac je gostujući vratar boksao. U nastavku akcije Rijeka je dobila slobodan udarac iz kojeg je povela. Janković je ubacio, a Menalo na drugoj vratnici nadskočio braniča i glavom poentirao.

Prvu ozbiljniju priliku u nastavku utakmice imali su gosti u 57. minuti. Konstantelias je sa 18 metara pucao zamalo preko gola. Dvije minute kasnije Grci su tražili kazneni udarac nakon što je Devetak klizećim startom presjekao dodavanje Kennyja. Grci su smatrali kako je domaći igrač igrao rukom, no sudac Ivan Kružliak je samo odmahnuo rukom.

Gostujući trener Razvan Lucescu je izmjenama pokušao probuditi svoju momčad, međutim bez previše uspjeha. Chalov je u 70. minuti pucao sa 18 metara, ali je Zlomislić bio dobro postavljen. U 80. minuti udarcem iz daljine zaprijetio je i Devetak na suprotnoj strani, ali jednako neuspješno.

U 86. minuti moglo je biti i 2-0. Čop je osvojio loptu na 18 metara pa lijevom nogom gađao desni kut, ali je vratar PAOK-a uspio odbiti u korner. Iz kuta je ubacio Janković, a Butić glavom pucao preko gola.