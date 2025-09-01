Benrahou iz Hajduka odlazi besplatno, a poznato i gdje će otići

Nije bio u kadru za Jadranski derbi, a poznato je sada i koja bi trebala biti njegova iduća destinacija.
Yassine Benrahou napušta Hajduk. Jedan od najboljih igrača ove sezone u Hajduku odlazi u Tursku, a ime kluba još uvijek nije poznato. Međutim, zna se da će napustiti klub besplatno, javlja Index.
Benrahou je u Hajduk stigao u siječnju 2023. godine iz francuskog Nimesa kao slobodan igrač. Gennaro Gattuso nije računao na njega pa je prošlu polusezonu proveo na posudbi u Caenu.
Ove sezone zabio je tri gola i ima jednu asistenciju. Ukupno je za splitski klub odigrao 66 utakmica i postigao 14 golova uz 10 asistencija. Ugovor s Hajdukom je imao još godinu dana.
