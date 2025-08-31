OD 21:00 HAJDUK – RIJEKA Splićani dugo nisu bili veći favoriti u Jadranskom derbiju, Garcia u problemima

Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras od 21 sat na Poljudu igraju derbi 5. kola SuperSport HNL-a. Splitski klub dočekuje 180. Jadranski derbi s maksimalnim učinkom u dosadašnjem dijelu prvenstva, dok Riječani stižu potreseni teškim europskim porazom od PAOK-a (0:5), ispadanjem iz Europske lige u Konferencijsku ligu te nizom od tri utakmice bez pobjede u domaćem prvenstvu. Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.
TIJEK DOGAĐAJA:
Procurili izgledni sastavi za derbi
Garcia u velikim problemima sa stoperima, Đalović mora dignuti ekipu nakon Soluna.
Izgledne sastave za Jadranski derbi pogledajte OVDJE.
Poljud će biti dupkom pun
Nedjeljno kolo HNL-a zaključuju Hajduk i Rijeka Jadranskim derbijem na Poljudu. Splićani su kiksom Dinama u Varaždinu dobili priliku za skok na prvo mjesto, a takvu priliku njihovi navijači ne propuštaju.
Đalović: Solun nije naša realnost
Nakon bolnog poraza od PAOK-a na gostovanju (5:0) i ispadanja u Konferencijsku ligu, pred aktualnim prvakom Rijekom je derbi protiv Hajduka.
Garcia: Španjolci nisu spremni
Pred Gonzalom Garcijom prvi je Jadranski derbi otkako je postao trener Hajduka.
Kako je najavio derbi, pogledajte OVDJE.
Hajduku nedostaje stopera
Trener Hajduka, Gonzalo Garcia, u derbiju protiv Rijeke sigurno neće imati na raspolaganju ozlijeđene Antu Rebića, Zvonimira Šarliju i Marina Skelina.
Hajduk dugo nije bio ovoliko jasan favorit u derbiju
Pobjeda Hajduka - 1.85
Remi 3.80
Pobjeda Rijeke - 5.00
Tko su suci?
Glavni arbitar susreta bit će Dario Bel iz Osijeka, a uz liniju će mu asistirati Goran Pataki iz Đakova i Ivan Janić iz Iloka. Ulogu četvrtog suca imat će Filip Cindrić iz Nove Kapele.
Za VAR tehnologiju zadužen je Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, dok će mu pomoćnik biti Ivan Vučković iz Zagreba.
