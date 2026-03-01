Golemac se javio iz Dubaija: ‘Čule su se detonacije, ali ima dosta preuveličavanja’

Podijeli :

Iranski napadi događaju se i u Dubaiju, a hrvatski trener Jurica Golemac javio se upravo od tamo.

Hrvatski trener Jurica Golemac, koji vodi košarkaše Dubaija, šalje umirujuće tonove.

“Čulo se nekoliko detonacija, ali grad funkcionira posve normalno. Ljudi su u trgovinama, na ulicama, život ide svojim ritmom. Naravno da svi pratimo vijesti i svjesni smo da situacija nije ugodna, ali ima i dosta preuveličavanja”, rekao je Golemac za SN.

Golemac ističe kako u njegovoj blizini nije bilo izravnih udara.

“Ovdje oko mene ništa nije palo. Koliko sam shvatio, nije riječ o bombama, nego o šrapnelima koji su ostali nakon što su obrambene snage u zraku uništile projektile. A one slike hotela u plamenu, to nije bila bomba, zapalila se jedna soba. Da je bila bomba, šteta bi bila puno veća”, govori hrvatski trener.

Unatoč neizvjesnosti, Golemac pokušava zadržati rutinu u momčadi.

“Zakazali smo opcionalni trening. Tko može i tko se osjeća spremnim, neka dođe. Normalno je da su igrači, posebno oni koji imaju obitelji, zabrinuti.”

Priznaje da su zabrinuti i članovi njegove obitelji.

“Normalno da se brinu, ali moji su se već naviknuli. Prije dvije godine bio sam u Hapoel Eilatu u Izraelu. Ne mogu ja bez problema”, našalio se Golemac.

