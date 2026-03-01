Počelo je: Zbog događanja u Izraelu odgođena utakmica Eurolige

Utakmica Eurolige između Hapoela iz Tel Aviva i Pariza odgođena je zbog ratnih djelovanja u Izraelu.

Nakon turnira Eurolige za mlade košarkaše u Abu Dhabiju, koji je prekinut i neće biti nastavljen, otkazan je i dvoboj Hapoela i Pariza.

Taj susret već je jednom bio odgođen. Riječ je o utakmici koja se trebala igrati u sklopu 21. kola najjačeg europskog klupskog natjecanja.

“Utakmica 21. kola Eurolige između Hapoela i Pariza, koja se trebala odigrati u utorak, 3. ožujka u Tel Avivu, odgođena je zbog trenutačne situacije u regiji“, navedeno je u priopćenju Eurolige.

Euroliga će s klubovima procijeniti najbolje moguće opcije za odigravanje utakmice.

