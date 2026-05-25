Španjolci bijesni na hrvatskog suca: ‘Oteli su nam titulu’

xBEAUTIFULxSPORTS/Wunderlx via Guliver Image

Košarkaši Olympiacosa osvojili su naslov europskog prvaka nakon što su u uzbudljivom finalu Eurolige u Ateni pobijedili Real Madrid rezultatom 92:85. Madriđani tako nisu stigli do svog 12. europskog trofeja, a završnica utakmice izazvala je veliku buru zbog sporne sudačke odluke.

Ključan trenutak dogodio se 82 sekunde prije kraja pri vodstvu Olympiacosa 82:80. Hrvatski sudac Sreten Radović tada je dosudio prekršaj Facunda Campazza nad Thomasom Walkupom. Grčki sastav iskoristio je oba slobodna bacanja i povećao prednost na četiri poena, što se kasnije pokazalo presudnim za osvajanje naslova.

Ta odluka izazvala je burne reakcije u španjolskim medijima. Posebno kritičan bio je As, čiji je novinar napisao kako je Real ostao bez titule zbog sudaca. U komentaru se navodi da je madridska momčad odigrala sjajno finale i zaslužila više, pogotovo nakon trice Marija Hezonje za izjednačenje na 80:80 dvije minute prije kraja.

Autor teksta tvrdi kako je prekršaj Campazza bio neopravdan te smatra da suci svojim odlukama bacaju sjenu na veliko natjecanje poput Eurolige. Istaknuo je da je Olympiacos osvojio trofej u utakmici obilježenoj sudačkom kontroverzom na štetu Reala.

Sličan stav iznio je i novinar Marce Nacho Duque, koji smatra da je kriterij bio prestrog za tako važan trenutak utakmice. Prema njegovu mišljenju, nije jasno je li prekršaj uopće postojao, a odluka je direktno utjecala na završnicu jer bi Real u suprotnom imao posjed i priliku za preokret.

Duque je dodao kako je razumljivo nezadovoljstvo navijača Reala te se zapitao bi li suci jednako reagirali u drugačijem okruženju ili pred većinom Realovih navijača. Također je podsjetio na još nekoliko spornih situacija tijekom utakmice koje su dodatno razljutile madridski klub.

Iako je finale ponudilo veliku borbu i neizvjesnost, utakmica će ostati zapamćena i po kontroverznoj sudačkoj odluci koja je izazvala brojne rasprave u španjolskoj javnosti.