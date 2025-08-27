Rimac se za SK prisjetio Eurobasketa 1997. i Đorđevićeve trice za pobjedu: ‘Srbija i Njemačka su najjače, ali…’

Podijeli :

AP Photo/Michael Conroy via Guliver

U programu Sport Klub televizije od 27. kolovoza do 14. rujna 2025. godine ljubitelji košarke mogu pratiti sve utakmice Eurobasketa. Za Sport Klub je svoj osvrt dao Slaven Rimac, bivši hrvatski reprezentativac i trener.

Ovogodišnje Europsko prvenstvo u košarci, ukupno 42. po redu, donosi nam jedinstveni format s četiri zemlje domaćina – Cipar, Finska, Poljska i Latvija.

Titulu prvaka brani Španjolska, ali ove godine apsolutni favorit je reprezentacija Srbije koja je na Eurobasket otišla prevođena trostrukim MVP-jem NBA lige – Nikolom Jokićem.

U razgovoru za Sport Klub 50-godišnji Slaven Rimac, bivši hrvatski reprezentativac i trener koji je trenutačno bez angažmana, prisjetio Eurobasketa iz 1997. godine u Barceloni, zanimljivo svog jedinog u karijeri.

Tada je hrvatski izbornik bio Petar Skansi i svi se danas slažu kako je to bila zaista specifična situacija jer je Hrvatska doživjela potpunu smjenu generacije, a Rimac se, uz nekoliko mladih suigrača, našao u glavnoj ulozi.

U razgovoru za Sport Klub prisjetio se tog jedinog Eurobasketa, osvrnuo se na današnju hrvatsku košarku te prokomentirao favorite pred Eurobasket 2025.

Slavene, svoj prvi i jedini Eurobasket igrali ste 1997. godine kod Pere Skansija. Po čemu ga pamtite?

“Da, to je bio moj jedini Eurobasket. Moram reći kako je to je bila jedna specifična situacija, na turnir je otišla potpuno pomlađena Hrvatska. Tada su svi pričali o Jugoslaviji, da imaju „Dream team“ i da su najbolji. Na kraju su i bili prvaci. Mi smo s 20-tak godina tek izlazili na veliku scenu i to većinom s mladim suigračima i bez iskustva.

Kad se sjetim tog vremena, svake godine prije toga Hrvatska je na velika natjecanja išla s očekivanjem medalje. Dok je tu bio pokojni Dražen, a kasnije i s Kukočem, Rađom, Tabakom i drugima, uvijek se očekivala medalja. Ta 1996. je bio prvi put da je Pero napravio rez, možda je i bilo vrijeme jer je ranijih godina bilo dosta otkazivanja i nekih trzavica. Skansi je odlučio agresivno promijeniti generaciju i nije pozvao nikoga od tadašnjih najvećih igrača – Komazeca, Tabaka, Rađu, Kukoča… A oni su tada svi bili bolji i iskusniji od nas.

Nominalno, Emilio Kovačić bio je tada na poziciji centra jedini igrač s nešto više iskustva. Imao je jako dobre pripreme, ali se ozlijedio, mislim da je strgao palac, i to je bio veliki hendikep za nas. U toj reprezentaciji bili su 19-gpdišnji Sesar, zatim Giriček, Mulaomerović i drugi, pod košem Pejčinović, Kelečević… Znači, reprezentacija bez puno iskustva, i to se vidjelo u nekim utakmicama.”

Na tom Eurobasketu igrali ste protiv tadašnje Jugoslavije. Do zadnjih sekundi bili ste u igri, a onda je Saša Đorđević pogodio tricu za pobjedu baš preko vas. Kako pamtite taj trenutak?

“Da, gubili smo dva razlike, bila je jedna od zadnjih akcija. Ja sam nekako u duelu sa Sašom Obradovićem fintirao šut za tricu i iznudio tri slobodna bacanja. Zabio sam sva tri, poveli smo, a u preostalih nekoliko sekundi na drugoj strani Saša Đorđević je došao do lopte. Bio sam na njemu, visoko sam skočio, imao sam osjećaj da mu mogu zalijepiti bananu. Ali u zadnji trenutak sam maknuo ruku, jer me bilo strah da ne napravim faul. I on je pogodio tricu za pobjedu. I danas me često pitaju o toj trici, ali nikad nisam bio tip koji se previše vraća u prošlost i razmišlja „što bi bilo kad bi bilo“. Oni su bili nevjerojatna reprezentacija – 12 igrača iz NBA ili Eurolige kao što su Bodiroga, Danilović, Đorđević, Rebrača, Savić i drugi, sve redom igrači s ogromnim iskustvom i Željkom Obradovićem na klupi. Mi smo igrali bez velikog pritiska, oni su morali pobijediti. Bilo je puno nesreće na kraju, ali takav je sport.”

Danas Hrvatska po prvi put u povijesti neće igrati na Eurobasketu. Kako to komentirate?

“Mislim da je glavni razlog FIBA-ino čudno pravilo da domaćin s kojim se nađeš u skupini automatski prolazi. Mi smo u skupini imali Cipar, koji je već bio siguran, a onda još Francusku te Bosnu i Hercegovinu. Da smo imali neku lakšu skupinu, poput Norveške ili Danske, prošli bismo bez problema. Ali dobili smo najtežu moguću.

Naravno, to ne mijenja činjenicu da je hrvatska košarka zadnjih pet-šest godina vrlo slaba. Danas naši klubovi konkuriraju Mađarima, Rumunjima, Bugarima za dovođenje stranaca. To sve govori o financijama i kvaliteti. Dok se ne poprave budžeti i ne stvore ozbiljniji uvjeti, mi ćemo plivati prema dnu Europe, a ne prema sredini.”

Favoriti Eurobasketa 2025

Kad već spominjemo Eurobasket 2025, koga vidite kao najveće favorite za zlato. Najviše se spominje Srbija koja je posložila pravi Dream Team?

“Po mom mišljenju Srbija i Njemačka su najjače. Srbija je sada u vrhuncu svog ciklusa, igrači se dobro poznaju, imaju iskusnog Svetislava Pešića na klupi i roster s Jokićem, Micićem, Bogdanovićem, Gudurićem, Avramovićem i drugima… Njemačka je tu odmah uz njih, iako je došao novi izbornik Alex Mumbru, koji nema veliko iskustvo. No oni imaju kontinuitet, imaju sjajnog Franza Wagnera, a po mom mišljenju Dennis Schroeder je baš pravi vođa. To je njegova momčad!

Francuska je oslabljena jer nema Victora Wembanyame, a nema Fourniera i Goberta, ali fizički su i dalje najdominantniji jer imaju dovoljno igrača snažnih tijela. Njihov izbornik Frederic Fauthoux kojeg dobro poznajem iz igračkih dana u Francuskoj je jako talentiran i baš me zanima kako će to izgledati.

Španjolska je već tradicionalno opasna u uvijek se nađe u borbi za jednu od medalja, zatim Litvi nedostaje Sabonis i vidjet ćemo koliko daleko mogu, a s druge strane Grčka kreće na Euro s NBA zvijezdom Giannisom, Slovenija s Lukom Dončićem je uvijek opasna i uz malo sreće i oni mogu daleko. OK, Slovencima nedostaje pravi centar kao što jke bio Tobey ili Nebo, a uz to više nemaju klasu poput Gorana Dragića, ali s pravim Dončićem uvijek imaju šansu. Latvija također može iznenaditi jer dugo igraju zajedno i imaju par NBA igrača. Na kraju, rekao bih da 6-7 reprezentacija može do medalje, a još 5-6 ih mogu iznenaditi favorite u jednoj utakmici. Čeka nas jako zanimljivo prvenstvo.”

Hrvatski treneri na Eurobasketu

Ove godine na Euroasketu bit će i dva hrvatska trenera – Dario Gjergja vodi Belgiju, a Igor Miličić Poljsku?

“To je dobro za hrvatsku košarku, iako još od toga nismo imali neku veliku korist. Naime, nitko od njih dvojice nije još samostalno radio u Hrvatskoj, ali za njih je to sjajno iskustvo. Poljska je već pokazala kvalitetu prethodnih godina, iako sada ulazi u smjenu generacija. Belgija s Gjergjom, iako nisu kompletni, također može biti vrlo neugodna jer imaju kontinuitet i sustav igre. Od potencijalnih iznenađenja tu je i Finska koja s NBA zvijezdom Laurijem Markkanenenom može svakome napraviti probleme.”

