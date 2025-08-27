Počinje Eurobasket na SK: Ovo je sve što trebate znati

Podijeli :

FIBA

Počinje 42. europsko prvenstvo u košarci. Prije prvih utakmica, koje su na rasporedu već danas, donosimo vam nekoliko ključnih informacija kako biste bili spremni na svu akciju. Sve utakmice moći ćete pratiti na Sport Klubu.

Košarkaška Europa će idućih dana ponovno disati u ritmu Eurobasketa. Počinje 42. izdanje prvenstva Starog kontinenta, koje će, kao i posljednja tri, ugostiti više država. Ovoga puta košarkaški spektakl od 27. kolovoza do 14. rujna zajednički će organizirati Cipar, Finska, Poljska i Latvija. Turnir se tako vraća u svoj uobičajeni četverogodišnji ritam, nakon što je 2021. zbog pandemije koronavirusa bio odgođen na 2022. Hrvatske prvi puta neće biti na Eurobasketu.

POVEZANO Eurobasket na SK: Raspored i rezultati na jednom mjestu

Mjesta održavanja

Turnir će već četvrti put zaredom ugostiti četiri države, svaka sa svojom skupinom. Natjecanja u grupnoj fazi održavat će se u Limassolu (Cipar) u dvorani Spyros Kyprianou Athletic Center s kapacitetom 8.000 mjesta, u Tampereu (Finska) u Nokia Areni s 13.455 sjedala, u Katowicama (Poljska) u dvorani Spodek s 11.036 mjesta te u Rigi (Latvija) u Xiaomi Areni za 11.200 navijača.

S početkom nokaut faze sve će se reprezentacije preseliti u latvijsku prijestolnicu, gdje će se sve utakmice igrati u Xiaomi Areni.

Natjecateljski sustav

Na EP 2025 sudjeluje 24 reprezentacije, podijeljene u četiri skupine po šest ekipa. U grupnoj fazi svaka će se momčad jednom susresti sa svim protivnicima u skupini, a prve četiri države izborit će plasman u osminu finala. Daljnji dio natjecanja igrat će se po kup-sustavu, na ispadanje, odlučivat će jedna utakmica. U osmini finala sastaju se reprezentacije iz skupina A i B te skupina C i D.

Grupna faza traje od 27. kolovoza do 4. rujna. U svakoj će skupini u samo osam dana biti odigrano pet kola. Nokaut faza igra se od 6. do 14. rujna.

Zanimljiv podatak

Cipar je najmanja država u povijesti Eurobasketa koja je bila domaćin turnira, a ujedno i debitant. Po prvi put od raspada Jugoslavije na europskom prvenstvu ne sudjeluje Hrvatska.

Prijenosi utakmica

Sve utakmice europskog prvenstva 2025 moći ćete pratiti uživo na programima Sport Kluba.TV program pogledajte OVDJE.

Favoriti

Ulogu prvog favorita na Eurobasketu 2025 nosi Srbija, koju analitičari vide kao glavnog kandidata za zlato. U FIBA-inoj anketi među akreditiranim novinarima čak 73,1 posto sudionika označilo je Srbiju kao budućeg prvaka.

Prema kladionicama, najveću prijetnju Srbima predstavljat će aktualni europski prvak Njemačka te uvijek opasna Francuska, koja unatoč izostanku Victorja Wembanyame računa na novu, iznimno talentiranu NBA generaciju.

Među ozbiljnim kandidatima spominje se i Grčka s Giannisom Antetokounmpom.

Prema kvotama i očekivanjima zatim slijedi skupina od šest tradicionalno jakih reprezentacija – Španjolska, Litva, Turska, domaćin Latvija, Italija i Slovenija.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.