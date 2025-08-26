Na Eurobasket se vraća nekoliko istinskih majstora igre pod obručima

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Od povratnika tu su Stefan Jović, Kostas Sloukas, Tyler Dorsey, Danilo Gallinari, Shane Larkin i Kristaps Porzingis.

Pripreme su gotove, sve je spremno za 42, izdanje košarkaškog prvenstva Europi ili kako se u novije doba to natjecanje zove Eurobasket. Puno sjajne košarke na programima Sport Kluba moći će te vidjeti u sljedećih 20 dana.

Dobro je poznato da veliki broj zvijezda poput Victora Wembanyame, Giannisa Moussea i Domantasa Sabonisa neće nastupiti na predstojećem Eurobasketu. Razlozi su različiti – neki su odustali jer su iscrpljeni nakon klupske sezone, druge su udaljile ozljede, ali zato će određeni igrači upravo na ovom natjecanju doživjeti povratak na veliku reprezentativnu scenu.

Srbija otvoreno cilja na europsko zlato, prvo nakon gotovo četvrt stoljeća čekanja. U tih 24 godine osvajana su srebra i bronce, ali nikako i najsjajnije odličje, kao da se neka nevidljiva sila stalno poigravala s Orlovima. Izbornik Svetislav Pešić objavio je konačan popis, a na njemu je i ime Stefana Jovića. Čim se pojavio na prvom okupljanju, bilo je jasno da će biti među 12 putnika za Rigu. Ovaj Eurobasket ujedno je i posljednji nastup za donedavnog organizatora igre Valencije, čovjeka koji iza sebe ima četiri srebra s velikih turnira i koji sada želi završiti reprezentativni put zlatom. Iako je Jović uvijek isticao da mu je igranje za nacionalni tim čast, prošlog ljeta morao je staviti obitelj ispred sporta i na neko vrijeme se povući.

„Nema nikakvih nagađanja, ove godine neću biti u reprezentaciji. O svemu sam razgovarao s izbornikom još nakon Manile. Obitelj je na prvom mjestu, to je jedini razlog. Da je sve kod kuće bilo u redu, nikakve dileme ne bi bilo“, izjavio je tada za „Sport Juga“.

Srpski razigravač samo je jedan od onih koji se vraćaju pod nacionalne boje. Turska je također među momčadima od kojih se mnogo očekuje. Ergin Ataman okupio je snažan sastav s Alperenom Šengunom, Onurlapom Bitimom, Ademom Bonom i Cedi Osmanom. Posebno je zanimljiv slučaj Shanea Larkina. Ljeti 2023. naturalizirani Amerikanac odbio je igrati kvalifikacije za OI, nakon čega je izbačen iz reprezentacije i izgubio status domaćeg igrača u Efezu. Izgledalo je da će se njegova karijera ograničiti isključivo na klub, ali Ataman je uspio napraviti preokret. Nakon godinu dana pauze, vratio je Larkina u nacionalni tim i pokazao da osim taktičkog znanja posjeduje i vještine sportskog psihologa. Larkin se nakon uvodnog nastupa u kvalifikacijama potpuno razigrao na Superkupu u Münchenu i sada će biti jedna od glavnih prijetnji Turaka.

Procijenio je da mu je potreban naturalizirani bek na poziciji šutera, pa je poziv stigao Tyleru Dorseyju. Posljednji put igrao je na Eurobasketu 2022., a otada ga je zamijenio Thomas Walkup. Malo tko je vjerovao da će se Dorsey vratiti u reprezentaciju, posebno jer nije imao dobru sezonu u Euroligi i u jednom trenutku bio je blizu otpisivanja iz Olympiakosa. No, odlične partije u grčkom doigravanju i posebno finale protiv Panathinaikosa uvjerile su Spanoulisa da ga vrati u ekipu.

Za Helene je još važnija vijest povratak Kostasa Sloukasa. Jedan od najboljih organizatora igre desetljeća prošlog ljeta preskočio je kvalifikacije za Pariz, službeno zbog umora nakon sezone u kojoj je s Panathinaikosom osvojio Euroligu i domaće prvenstvo.

I Italija je doživjela svoj povratak. Danilo Gallinari, koji je prošlog ljeta objavio oproštaj od reprezentacije, ponovno je odlučio obući dres s azurnim grbom. Gotovo godinu dana bio je bez kluba, sve do ožujka kada je potpisao za Vaqueros de Bayamon u Portoriku. Povratak u reprezentaciju motiviran je željom da konačno osvoji seniorsku medalju s Italijom. Iako ih malo tko vidi kao kandidate za postolje, Azzurri imaju jasne ciljeve i ne treba ih otpisivati.

Razlozi pauze svih ovih igrača bili su različiti – od privatnih obaveza, preko ozljeda, do profesionalnih nesuglasica – ali sada je cilj isti: povesti svoje reprezentacije do medalje na Eurobasketu. Nekima će to biti oproštaj, drugima novi početak, ali zajedničko je da zaslužuju poštovanje i da će biti pravo zadovoljstvo ponovno ih gledati. Povratnici čine pravi europski All-Star i zaslužuju samo jedno – dobrodošlicu natrag!

