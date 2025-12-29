Ugledni L’Equipe proglasio Pogačara sportašem godine

Podijeli :

U izboru francuskog L'Equipea, popularno znanog kao najbolji među najboljima, za sportaše godine u 2025. su izabrani slovenski biciklist Tadej Pogačar i kanadska plivačica Summer McIntosh.

U oba slučaja u pitanju je premijerno slavlje u ovom izboru, a Pogačar je u tijesnoj borbi nadjačao švedskog skakača s motkom Armanda Duplantisa. Pogačar je skupio 821 bod, a Duplantis 799. Obojica su bila debelo ispred konkurencije pa je tako trećeplasirani španjolski tenisač Carlos Alcaraz skupio 252 boda.

U konkurenciji sportašica dogodila se nešto izvjesnija borba i Kanađanka McIntosh je slavila sa 628 skupljenih bodova. Iza nje su se smjestile dvije američke atletičarke, Sydney McLaughlin-Levrone je skupila 516, a treća Melissa Jeffesron-Wooden 425 bodova.

U 2025. godini Pogačar je osvojio Tour de France, što mu je bila ukupno četvrta pobjeda u karijeri na najprestižnijoj svjetskoj utrci. Osim toga 27-godišnji Pogačar je dominaciju potvrdio slavljima na utrkama oko Flandrije i Lombardije te na utrci Liege-Bastogne-Liege.

Kanadska plivačica McIntosh je briljirala na Svjetskom prvenstvu ove godine gdje je osvojila četiri zlatne medalje. Mlada 19-godišnja Kanađanka slavila je na 400 slobodno, 200 leptir te 200 i 400 metara mješovito.

L’Equipe, izbor najboljih u 2025. godini:

Sportaši:

1. Tadej Pogačar (Slo / biciklizam) 821 bod

2. Armand Duplantis (Šve / atletika) 799

3. Carlos Alcaraz (Špa / tenis) 252

4. Ousmane Dembele (Fra / nogomet) 226

5. Jannik Sinner (Ita / tenis) 169

6. Leon Marchand (Fra / plivanje) 146

7. Marc Marquez (Špa / motociklizam) 134

8. Marco Odermatt (Švi / skijanje) 104

9. Shai Gilgeous-Alexander (Kan / košarka) 103

10. Rory McIlroy (Šve / golf) 75

Sportašice:

1. Summer McIntosh (Kan / plivanje) 628 bodova

2. Sydney McLaughlin-Levrone (SAD / atletika) 516

3. Melissa Jefferson-Wooden (SAD / atletika) 425

4. Pauline Ferrand-Prevot (Fra / biciklizam) 375

5. Katie Ledekcy (SAD / plivanje) 331

6. Arina Sabaljenka (tenis) 293

7. Federica Brignone (Ita / skijanje) 151

8. Aitana Bonmati (Špa / nogomet) 140

9. Beatrice Chebet (Ken / atletika) 85

10. Angelina Melnikova (gimnastika) 72

