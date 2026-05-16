VIDEO / Veliki pad na biciklističkoj utrci u Mađarskoj: Australac proklizao s ceste i završio u šumi

U subotu je u Mađarskoj vožena četvrta etapa Tour de Hongrieja i to na poprilično velikoj kiši. Cesta je bila mokra, čak i na granici da se ne može voziti, a to se osjetilo 32 kilometra prije kraja utrke. Tada je na jednom zavoju Australac Kelland O'Brien proklizao i pao ispod zaštitne cestovne ograde. Dugo nije bilo jasno što je s njim sve dok realizatori prijenosa nisu pokazali Australca kako mu se ukazuje pomoć. Kasnije je na istom mjestu izletio i Belgijanac Yves Lampaert te je zbog toga utrka skraćena za 22 kilometra.

