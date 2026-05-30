Jonas Vingegaard korak do slavlja na Giro d’Italia

Simone Spada/LaPresse via AP via Guliver Images

Danac Jonas Vingegaard pobjednik je 20. i pretposljednje etape Giro d'Italia čime je praktički osigurao ukupnu pobjedu na jednoj od najprestižnijih biciklističkih utrka na svijetu.

Član ekipe Team Visma Lease a Bike u nedjelju će, ako se ne pojave nepredviđene okolnosti, osvojiti svoj prvi naslov na Giru d’Italia.

Dvostruki pobjednik Tour de Francea (2022, 2023) i pobjednik posljednje Vuelte, tako će postati osmi biciklist u povijesti i jedini aktivni vozač koji je osvojio sva tri Grand Toura, nakon Hinaulta, Merckxa, Anquetila, Gimondija, Contadora, Nibalija i Froomea.

Svoju je nadmoć učvrstio u subotu tijekom posljednje brdske etape. Od samog početka najavio je da cilja na etapnu pobjedu u Piancavallu. Na koncu je slavio s više od minute prednosti ispred Austrijanca Felixa Galla, Australca Jaia Hindleyja i Kanađanina Dereka Gee-Westa.

“Ja sam biciklist, volim pobjeđivati, želim pobijediti u što više utrka i odlučili smo danas ponovno pokušati. Danas je bio zadnji dan, barem u planinama, odlučili smo ići svim silama za etapu, a dečki su danas opet bili sjajni. I ja sam imao nevjerojatan dan, a pobjeda u pet etapa ovdje i solidno vodstvo pred sutra je posebno za mene”, kazao je Vingegaard.

U ukupnom poretku sada ima više od pet minuta prednosti ispred Galla, dok Hindley ima više od šest minuta zaostatka. Hrvatski biciklist Fran Miholjević zauzeo je 70. mjesto, dok se u ukupnom poretku nalazi na 98. poziciji.

Posljednja, 21. etapa je sprinterska dionica dužine 131 km i vozi se kroz Rim.