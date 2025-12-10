Pogačar sportaš godine u Sloveniji, Rijekin europski protivnik dobio nagradu za ekipu godine

Podijeli :

Guliver Image

Slovenski savez sportskih novinara (DSNS) dodijelio je nagrade najboljima u 2025. godini na tradicionalnoj manifestaciji Sportaš godine u Cankarjevom domu u Ljubljani, a sportska penjačica Janja Garnbret i biciklist Tadej Pogačar osvojili su prestižne nagrade treću godinu zaredom.

Garnbret, koja je ove godine četvrti put postala svjetska prvakinja u boulderingu, a treći put u penjanju na prepreke, ovaj put nije bila na događaju.Drugo mjesto osvojila je skijaška skakačica Nika Prevc, ukupna pobjednica Svjetskog kupa, svjetska prvakinja na velikoj i srednjoj skakaonici i svjetska rekorderka, a treća atletičarka Tina Šutej, koja je osvojila tri medalje u skoku s motkom na velikim natjecanjima.

U muškoj konkurenciji Pogačar je ponovno bio najbolji, osvojivši Tour de France četvrti put u karijeri. Drugo mjesto osvojio je Domen Prevc, koji je, osim ekipnog zlata na Svjetskom prvenstvu, osvojio i pojedinačno zlato te postavio svjetski rekord u Planici na kraju sezone. Luka Dončić, član NBA momčadi Los Angeles Lakersa, bio je treći.

Po prvi put nagrade su dodijeljene u tri kolektivne kategorije. Za najbolju ekipu protekle godine u muškoj konkurenciji odabrana je nogometni klub Celje, odbojkaška reprezentacija pobijedila je u glasovanju za žensku ekipu godine, a muška ekipa u skijaškim skokovima u sastavu Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc i Lovro Kos izabrana je za najbolju ekipu u pojedinačnim sportovima.

Ceremoniji proglašenja u Ljubljani nazočilo je i izaslanstvo Hrvatskog zbora sportskih novinara na čelu s predsjednikom i glavnim tajnikom Jurom Ozmecom i Marijanom Bakićem, te članom Izvršnog odbora Lovorkom Magdićem.