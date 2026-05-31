Vingegaard osmi biciklist sa sva tri “grand toura”

AP Photo/Andrew Medichini via Guliver Images

Danac Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) pobjednik je ovogodišnjeg izdanja biciklističke utrke "Giro d'Italia", on je u potpunosti opravdao ulogu velikog favorita koju je imao i prije samog početka utrke te postao osmi vozač u povijesti koji je slavio na sve tri velike jednotjedne utrke.

Vingegaard je do trijumfa na “Giru” stigao ostvarivši pet etapnih pobjeda dominiravši u svim najvažnijim brdskim etapama. Drugi Austrijanac Felix Gall (Decathlon-CMA CGM) zaostao je 5:22 minuta, a treći Australac Jai Hindley (Red Bull-BORA-Hansgrohe) 6:25 minuta.

Za Vingegaarda ovo je četvrta pobjeda na nekom “grand touru” u karijeri, slavio je na “Tour de Franceu” 2022. i 2023. te “Vuelti” 2025. Ovom se pobjedom pridružio Francuzima Jacquesu Anquetilu i Bernardu Hinaultu, Talijanima Feliceu Gimondiju i Vincenzu Nibaliju, Belgijancu Eddyju Merckxu, Španjolcu Albertu Contadoru te Britancu Chrisu Froomeu kao osmi vozač kojemu je uspjelo slaviti na sve tri najveće utrke.

Pobjednik posljednje, 21. etape vožene sa startom i ciljem u Rimu u dužini od 131 kilometra je Talijan Jonathan Milan (Lidl-Trek) koji je u završnom sprintu bio brži od sunarodnjaka Giovannija Lonardija (Polti-VisitMalta) i Francuza Paula Penhoeta (Groupama-FDJ United).

Hrvatski vozač Fran Miholjević (Bahrain Victorious) drugu je godinu zaredom odvezao “Giro”, nakon lanjskog 113. mjesta ove je godine 23-godišnji Riječanin zauzeo 96. poziciju sa 4:23:50 sati iza pobjednika Vingegaarda. Miholjeviću je ovo treći “grand tour” na kojemu je startao i treći kojega je završio, 2024. je na “Vuelti” bio 87.