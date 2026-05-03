Teške optužbe na račun Tadeja Pogačara

Nakon što je u 2026. pobijedio na četiri od pet jednodnevnih utrka na kojima je nastupio, Pogačar se trenutačno natječe na svojoj prvoj etapnoj utrci ove sezone – Tour de Romandie.

Slovenski as i tamo nastavlja u svom ritmu, s tri etapne pobjede, uključujući i kraljevsku etapu u kojoj je za 20 sekundi nadmašio glavnog konkurenta Floriana Lipowitza. U ukupnom poretku ima 35 sekundi prednosti uoči završne, zahtjevne etape.

Unatoč dominaciji, dio karavane dovodi u pitanje uvjete utrkivanja. Paret-Peintre je nakon etape sugerirao da su motocikli organizatora bili preblizu Pogačaru, što bi po njemu moglo utjecati na rezultat.

Dodao je i da bi, ako organizatori žele njegovu pobjedu, to bila njihova odluka, uz napomenu da takve sumnje već postoje unutar pelotona, ali da je to, kako kaže, “dio sporta”.