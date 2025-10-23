Potvrđeno: Za Marca Marqueza je sezona gotova!

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Svjetski prvak Marc Marquez vratit će se na stazu tek sljedeće sezone, potvrdio je Ducati.

Márquez je u incidentu na Velikoj nagradi Indonezije, kada ga je sa staze izbacio Marco Bezzecchi, zadobio prijelom ključne kosti i ozljedu ligamenata, zbog čega je izvan pogona od početka listopada.

POVEZANO VIDEO / Bezzecchi izgurao Marqueza sa staze, prvak ozbiljno ozlijeđen! Preokret u oporavku Marca Marqueza, ipak je morao na operaciju

Španjolac je tjedan dana ranije već osigurao svoju devetu titulu svjetskog prvaka – prvu nakon šest godina.

Pregledi koje je Márquez obavio u Madridu ovog tjedna potvrdili su da neće biti spreman za veliko finale sezone te će propustiti posljednje dvije utrke – u Portimau i Valenciji. Osim toga, novi svjetski prvak neće sudjelovati ni na testiranjima za sljedeću sezonu, koja su zakazana na stazi „Ricardo Tormo“ 18. studenoga, dva dana nakon završne utrke sezone.

„Liječnički tim koji nadzire njegov oporavak potvrdio je da klinički napredak prijeloma korakoidne kosti i ozljede ligamenta teče pozitivno i u skladu s očekivanjima. Međutim, Marc će morati provesti četiri tjedna s potpuno imobiliziranom rukom prije nego što započne rehabilitaciju, zbog čega je nemoguće razmišljati o povratku na stazu ove godine“, stoji u priopćenju Ducatija.

Márquez je odmah nakon ozljede poručio da neće žuriti s povratkom, a sada, kada je potvrđeno da se to neće dogoditi ove godine, naglasio je da je to najrazumnija odluka.

„Kada analiziramo cijelu situaciju, smatramo da je najpametnije poštovati biološki ritam ozljede, iako to znači da se ove sezone više neću natjecati niti testirati. Svjestan sam da nas čeka zahtjevna sezona s mnogo posla kako bih mišiće vratio na 100 posto i bio potpuno spreman za iduću godinu. Ovo ne bi smjelo zasjeniti veliki cilj koji smo ostvarili – ponovno smo svjetski prvaci i uskoro ćemo to zajedno proslaviti“, rekao je Márquez.

Prošlog je tjedna u Australiji Márqueza mijenjao Ducatijev testni vozač Michele Pirro, koji će nastupiti i na ovotjednoj Velikoj nagradi Malezije. Iz Ducatija su najavili da će u narednim tjednima objaviti tko će zamijeniti Španjolca na posljednje dvije utrke, no očekuje se da će priliku dobiti ovogodišnji viceprvak Superbikea Nicolo Bulega, koji se pridružio Pirru u testnom timu. Njih dvojica imat će zasigurno pojačan opseg posla tijekom testiranja u Valenciji, zajedno s Francescom Bagnaiom, koji nakon trijumfa u Japanu nije osvojio niti jedan bod.