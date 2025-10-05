VIDEO / Bezzecchi izgurao Marqueza sa staze, prvak ozbiljno ozlijeđen!

Podijeli :

Novi aktualni prvak Marc Marquez zadobio je ozljedu ramena u incidentu tijekom Velike nagrade Indonezije.

Vozač Ducatija završio je prvu utrku nakon što je osvojio naslov već u prvom krugu, budući da ga je Marco Bezzecchi na Apriliji izgurao sa staze.

Talijan se preambiciozno upustio u dvoboj s Ducatijevim vozačem i naletio ravno na njega te su obojica završili na šljunku. Marquez je nakon incidenta prevezen u medicinski centar, jer ga je rame vidno boljelo.

Pregledi u medicinskom centru otkrili su mali prijelom ramene kosti, a nakon dodatnih pregleda utvrdit će se hoće li mu biti potrebna operacija.

Ducati je objavio da će Marquez u nedjelju navečer otputovati u Španjolsku, gdje će se provesti detaljniji pregledi, nakon kojih će biti jasnije kakvo će biti njegovo razdoblje oporavka.

“Osim prijeloma, sumnja se na oštećenje ligamenata”, rekao je Marquez u kratkoj izjavi za DAZN.

Inače, Marquez je prošli tjedan u Japanu osigurao svoj deveti naslov, ali se muči od početka trkaćeg vikenda na stazi u Indoneziji. Na putu do svog prvog naslova u šest godina, Ducatijev vozač prošao je kroz mnoge uspone i padove, ukupno pet operacija ruku i ramena, 30 propuštenih utrka i 108 padova.