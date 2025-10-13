Preokret u oporavku Marca Marqueza, ipak je morao na operaciju

Podijeli :

Guliver Images

Novi prvak premijer klase Marc Marquez operirao je desno rame tjedan dana nakon što je slomio ključnu kost na Velikoj nagradi Indonezije.

Vozač Ducatija ozlijedio se na samom početku utrke, kada ga je sa staze izbacio Marco Bezzecchi, koji je krenuo u preoptimistični napad.

Srećom po njega, Marquez je tjedan dana ranije u Japanu osigurao svoj deveti naslov svjetskog prvaka, prvi nakon šest godina tijekom kojih je propustio 30 utrka – uglavnom zbog ozljede ruke – i imao preko 100 padova.

Bezzecchi izgurao Marqueza sa staze, prvak ozbiljno ozlijeđen!

Odmah nakon pada bilo je poznato da je Marquez slomio ključnu kost, a po dolasku u Madrid i nakon detaljnijih pregleda, liječnici su se odlučili za konzervativniji pristup oporavku, koji je uključivao odmor. Međutim, Španjolac je u ponedjeljak operiran jer su pregledi pokazali da kost i ligamenti ne pokazuju očekivanu razinu zacjeljivanja. Zahvat je izveden na akromioklavikularnim ligamentima, a ključna kost je također stabilizirana.

Ducati je objavio da je Marquez već kod kuće, gdje se oporavlja, a njegov povratak na stazu ovisit će o napretku tog oporavka.

Za sada je poznato da će Marquez propustiti nadolazeće utrke u Australiji i Maleziji, ovaj i sljedeći tjedan, a upitan je i za kraj sezone i posljednje dvije utrke, koje se održavaju u Portimau i Valenciji. Ducati je objavio da će deveterostrukog svjetskog prvaka na “Philip Islandu” zamijeniti testni vozač Michele Pirro, a postoji velika vjerojatnost da će Nicolo Bulega dobiti priliku tjedan dana kasnije, kada završi sezonu u Svjetskom prvenstvu superbikea.

