Prevc dao izjavu koja je skoro rasplakala sve: ‘Propao bih u zemlju…’

Slovenska ekipa Nika Vodan, Anže Lanišek, te Nika i Domen Prevc osvojili su zlatnu medalju u skijaškim skokovima mješovitih ekipa na Olimpijskim igrama u Predazzu.
Slovenija je tako obranila olimpijski naslov iz Pekinga gdje je ova disciplina imala premijeru.
Prije četiri godine u Pekingu su slavili Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj i Peter Prevc. Iz te ekipe u Predazzu je nastupila jedino Nika Križan, koja se u međuvremenu udala promijenivši prezime u Vodan.
Za Laniška i Domena Prevca ova medalja je prva olimpijska u njihovoj kolekciji medalja. Domen Prevc tako je postao četvrti član obitelji Prevc koji je osvojio olimpijsku medalju.
Obitelj Prevca sada ima ukupno čak osam olimpijskih medalja – Peter je osvojio zlato, dva srebra i broncu, Nika zlato i srebro, Domen zlato, a Cene srebro.
Nakon spektakularne večeri stigle su i prve reakcije iz slovenskog tabora, a najemotivniji je bio Domen Prevc.
“Rekao sam sebi da moram što bolje obaviti svoj posao”, izjavio je Prevc za nacionalnu televiziju Slovenije pa priznao:
“Prilično sam se tresao, ali na kraju je uspjelo.”
Emocije su ga potpuno svladale kada je spomenuo sestru Niku Prevc, s kojom je dijelio olimpijsko zlato.
“Da sam napravio pogrešku ispred nje, propao bih u zemlju. Ovo mi sve znači zbog sestre”, priznao je Prevc, dok su mnogi u publici jedva zadržavali suze.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!