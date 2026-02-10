Slovenski skakači dominantnom predstavom obranili zlato na ZOI

Podijeli :

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Slovenska ekipa Nika Vodan, Anže Lanišek, te Nika i Domen Prevc osvojili su zlatnu medalju u skijaškim skokovima mješovitih ekipa na Olimpijskim igrama u Predazzu.

Slovenija je tako obranila olimpijski naslov iz Pekinga gdje je ova disciplina imala premijeru.

Prije četiri godine u Pekingu su slavili Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj i Peter Prevc. Iz te ekipe u Predazzu je nastupila jedino Nika Križan, koja se u međuvremenu udala promijenivši prezime u Vodan.

Slovenski kvarter je nakon prve serije imao 9.7 bodova prednosti ispred Japana, te 16.1 bod prednosti ispred Norveške. Na koncu je Slovenija pobijedila sa 1069.2 boda, Norveška, za koju su nastupali Anna Odine Stroem, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandal i Marisu Lindvik se probila na drugo mjesto sa 30.9 bodova zaostatka, dok je japanska ekipa (Nozomi Maruyama, Ryoyu Kobayashi, Sara Takanashi i Ren Nikaido) bila treća sa 1034 bodova.

Nika Vodan je pekinškoj zlatnoj medalji iz mixa, te bronci u pojedinačnoj konkurenciji, sada dodala još jednu zlatnu medalju, dok je Nika Prevc svom pojedinačnom srebru na prvom natjecanju u Predazzu dodala toliko željeno zlato.

Za Laniška i Domena Prevca ova medalja je prva olimpijska u njihovoj kolekciji medalja. Domen Prevc tako je postao četvrti član obitelji Prevc koji je osvojio olimpijsku medalju.

Obitelj Prevca sada ima ukupno čak osam olimpijskih medalja – Peter je osvojio zlato, dva srebra i broncu, Nika zlato i srebro, Domen zlato, a Cene srebro.