Neki drugi svijet: Dominacija Shiffrin u slalomu u francuskom Courchevelu!

AP Photo/Pier Marco Tacca via Guliver

Mikaela Shiffrin, vjerojatno najbolja skijašica svih vremena, slavila je u noćnom slalomu u francuskom Courchevelu u okviru Svjetskog kupa.

Amerikanka je bila najbolja nakon prve vožnje, a u drugoj je samo potvrdila svoju dominaciju, osvojivši ukupno vrijeme 1:42,50.

Druga je bila Švicarka Camille Rast, koja je zaostala 1,55 sekundi, dok je na najnižu stepenicu postolja stala Nijemica Emma Aicher.

Hrvatske skijašice Zrinka Ljutić i Leona Popović nisu usjele završiti prvu vožnju.

Sjajna Shiffrin vodi u poretku slaloma s maksimalnih 400 bodova iz četiri utrke. Amerikanka je uvjerljivo prva i u ukupnom poretku Svjetskog kupa s 558 bodova.