Ljutić u top 10 nakon prve vožnje slaloma u Areu, dobar nastup i za Popović

Podijeli :

Image nella via Guliver

Zrinka Ljutić završila je u top 10 nakon prve vožnje slaloma u Areu.

Nakon prve vožnje slaloma u Areu najbolja skijašica svijeta Mikaela Shiffrin drži vodstvo. Zrinka Ljutić je trenutno na osmom mjestu.

Shiffrin ima prednost od pola sekunde ispred Njemice Emme Aicher u prvoj vožnji. Unutar sekunde su još i Katharina Truppe, Wendy Holdener te Cornelia Oehlund.

Ljutić je startala kao 14., a kroz cilj je prošla kao osma, njen zaostatak za Shiffrin iznosi sekundu i 22 stotinke.

Leona Popović, je krenula sa starta kao 31., a zauzela je vrlo dobro 17. mjesto kada je prošla kroz cilj.

Druga vožnja na rasporedu je od 12.30 sati.