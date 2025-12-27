Veliki zaostatak Zrinke Ljutić u prvoj vožnji, vodeća u veleslalomu izletjela sa staze

Podijeli :

Igor Kupljenik Sports Press Photo via Guliver Images

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić danas nastupa u austrijskom Semmeringu, u petom veleslalomu sezone Svjetskog skijaškog kupa.

Iako je trenutno treća u poretku veleslaloma ove sezone, Zrinka Ljutić odradila je prvu vožnju u Semmeringu ispod očekivanja, na 17. mjestu.

Nedovoljno brza i agresivna, sa startnim brojem 7 padala je u sve veći zaostatak kako se približavala cilju. Na koncu, šesto mjesto uz 2.16 sekundi zaostatka za u tom trenutku vodećom Sarom Hector iz Švedske. To je bio daleko najlošiji rezultat od svih skijašica koje su do tada izašle na stazu, a do kraja vožnje pala je još 11 mjesta u poretku.

Trenutno trećeplasirana Lara Colturi za vodećom Hector zaostaje tek 13 stotinki, tako da je eventualno postolje Zrinki jako daleko. Druga je Austrijanka Julia Scheib sa samo dvije stotinke zaostatka za Hector. Treba notirati kako je vodeća u poretku veleslaloma Alice Robinson, koja je skijala baš prije Zrinke, izletjela sa staze.

Zrinka je prethodno u sezoni bila druga i sedma u Tremblantu pa opet sedma u Copper Mountainu te 10. u Söldenu. Baš je u Semmeringu prije 12 mjeseci, ali u slalomu, ostvarila prvu pobjedu u Svjetskom kupu.

Druga vožnja kreće u 13 sati.