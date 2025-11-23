Ljutić osma nakon prve vožnje slaloma u Gurglu, Popović u drami izborila drugu vožnju

Podijeli :

U Gurglu su hrvatske skijašice odradile prvu vožnju slaloma.

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzima osmo mjesto nakon prve vožnje drugoga slaloma sezone u austrijskom Gurglu, dok je Leona Popović kao 28. ušla u drugu vožnju.

Zrinka je sa startnim brojem tri na cilj stigla s 1.32 sekundi zaostatka za vodećom Amerikankom Mikaelom Shiffrin

Prošlogodišnja osvajačica malog Kristalnog globusa u slalomu na prvom natjecanju sezone u finskom Leviju bila je šesta.

Druga hrvatska predstavnica u Gurglu, Leona Popović, koja se vraća skijanju nakon teške operacije koljena, bila je 28. s 3.53 sekundi zaostatka.

Shiffrin vodi ispred Albanke Lare Colturi (+0.31), dok je treća Švicarka Camille Rast (+0.48).

Druga vožnja je u 13.30 sati.