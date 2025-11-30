Ljutić i Popović frustraciju nakon loše utrke izliječile treningom: ‘Sezona je duga, vratit ću se!’

Podijeli :

CROSKI

Zrinka Ljutić nije uspjela završiti prvu slalomsku vožnju u američkom Copper Mountainu, dok Leona Popović nije bila dovoljno brza za drugu vožnju.

“Odlično sam krenula, jako sam se dobro osjećala na snijegu i mislim da sam pokazala najbolje skijanje ove sezone, sve do te jedne tehničke pogreške. Jako mi je bilo žao u trenutku, ali već je iza mene i to je slalom”, objasnila je Ljutić, a zatim nastavila o razočaranju nakon izlijetanja:

“Nije mi sjelo jer sam sam se jako dobro osjećala. Jako sam se potrudila da sve prođe dobro i naravno da sam razočarana, ali to je sport. Sezona je duga i ne sumnjam da ću se vratiti.”

Na utrku se osvrnula i Leona Popović.

“Super sam se osjećala na treninzima i zagrijavanju, ali nisam to uspjela prenijeti na utrku. Bila sam u grču i sporo skijala, treba mi još vremena da se ‘ufuram’ u sve. Vjerujem da ću uspjeti pokazati dobro skijanje, na treninzima se dobro osjećam i bit će to sve dobro.”

Naše su skijašice odmah nakon vožnje odradile trening slaloma.

“Najbolji način da se prijeđe preko lošeg rezultata je trening, da se bijes i frustracija izbace. Tako se dobije i potvrda da dobro skijam i tako je i bilo, odradile smo dobar trening i ne moramo se brinut što se toga tiče”, zaključila je Ljutić pred kojom su sada dvije veleslalomske utrke u Kanadi.