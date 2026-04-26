Hrvatski skijaš izbačen iz reprezentacije: ‘Većina sponzora napušta Savez, a na kraju najviše ispaštamo mi’

AP Photo/Giovanni Auletta via Guliver

Nakon turbulentnog razdoblja u Hrvatskom skijaškom savezu, koji je ovoga tjedna dobio novog direktora, objavljen je popis reprezentativaca za sljedeću sezonu.

U fokusu se našao Istok Rodeš jer nije uvršten u A reprezentaciju pa će, kako ističe, morati sam tražiti sponzore za nastavak karijere. Iza njega je zahtjevna sezona u kojoj je osvojio tek 12 bodova i time nije ispunio kriterije za najjaču reprezentativnu skupinu. Ipak, odlučio je nastaviti karijeru, uz to da će dio troškova morati pokrivati vlastitim sredstvima.

“Nažalost, našao sam se u ovoj situaciji u, mogu reći, najgorem razdoblju. I prošle sezone bilo je nekih stvari izvan moje kontrole zbog kojih sam tu gdje jesam, tako da se nemam što buniti. Kako mi oni ponude, to mogu prihvatiti ili ići svojim putem”, izjavio je Rodeš za RTL.

Dodatna otegotna okolnost jest što sponzore sada mora tražiti sam, i to u vrijeme kada se Savez suočava s njihovim odlaskom.

“Situacija je takva da, nažalost, većina sponzora napušta Hrvatski skijaški savez i onda je teško reći što se može, a što ne. Nadam se da će na kraju ipak biti razumijevanja od strane nekih sponzora da ostanu uz nas jer ćemo, nažalost, na kraju najviše ispaštati mi skijaši koji praktički nismo ni krivi ni dužni”, dodao je.

Ipak, financiranje cijele sezone ne bi trebalo pasti isključivo na njegova leđa. Novi direktor alpskih reprezentacija Goran Rački istaknuo je da će Hrvatski skijaški savez Rodešu pokriti oko dvije trećine troškova.

“Savez snosi troškove trenera, servisera, vozila, fizioterapeuta i kondicijskog trenera. To uključuje plaće, putovanja i sve troškove službenog osoblja, dok će njegov dio biti više usmjeren na troškove smještaja, skijaških karata, putovanja i slično”, pojasnio je Rački.