Vedran Pavlek podnio ostavku, odlazi iz Hrvatskog skijaškog saveza!

Izvršni odbor Saveza prihvatio je ostavku, a za vršitelja dužnosti direktora do kraja sezone imenovan je Goran Rački.

Ostavka dolazi dok policija istražuje financijsko poslovanje Saveza, nakon što je djelatnik HSS-a na granici u Cortini d’Ampezzo zatečen s 120.000 eura neprijavljene gotovine.

Pavlek tvrdi da nije učinio ništa pogrešno i navodi da odlazi kako bi sportašima osigurao miran završetak sezone, te najavljuje da će dokazivati ispravnost svog rada.