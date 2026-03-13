Vedran Pavlek podnio ostavku, odlazi iz Hrvatskog skijaškog saveza!

Vedran Pavlek podnio je neopozivu ostavku na mjesto direktora alpskih reprezentacija i ski poola u Hrvatskom skijaškom savezu.
Priopćenje Hrvatskog skijaškog saveza prenosimo u cijelosti:
“Na sjednici Izvršnog odbora održanoj u utorak Izvršni odbor Hrvatskog skijaškog saveza primio je na znanje informaciju o policijskim izvidnim radnjama vezanima uz navode o mogućim nepravilnostima u radu osoba odgovornih za financijsko poslovanje Hrvatskog skijaškog saveza. Glavni tajnik Damir Raos tada je podnio zahtjev za odlazak u mirovinu, što je prihvaćeno, a za v.d. glavnog tajnika postavljena je Ana Marija Komparić, koja je na današnjoj sjednici potvrđena za glavnu tajnicu.
Na današnjoj sjednici, u okolnostima u kojima su se pojavile brojne glasine i nepotvrđene informacije, ocijenjeno je da su prihvaćanje ostavke dosadašnjeg direktora i imenovanje vršitelja dužnosti direktora najbolji pristup za osiguravanje nesmetanog daljnjeg rada Hrvatskog skijaškog saveza i potpune usmjerenosti na sportaše o kojima Savez skrbi.”
