Vedran Pavlek podnio ostavku, odlazi iz Hrvatskog skijaškog saveza!

Zimski sportovi 13. ožu 202619:25 0 komentara
Nova TV

Vedran Pavlek podnio je neopozivu ostavku na mjesto direktora alpskih reprezentacija i ski poola u Hrvatskom skijaškom savezu.

Izvršni odbor Saveza prihvatio je ostavku, a za vršitelja dužnosti direktora do kraja sezone imenovan je Goran Rački.

Ostavka dolazi dok policija istražuje financijsko poslovanje Saveza, nakon što je djelatnik HSS-a na granici u Cortini d’Ampezzo zatečen s 120.000 eura neprijavljene gotovine.

Pavlek tvrdi da nije učinio ništa pogrešno i navodi da odlazi kako bi sportašima osigurao miran završetak sezone, te najavljuje da će dokazivati ispravnost svog rada.

Priopćenje Hrvatskog skijaškog saveza prenosimo u cijelosti:

“Na sjednici Izvršnog odbora održanoj u utorak Izvršni odbor Hrvatskog skijaškog saveza primio je na znanje informaciju o policijskim izvidnim radnjama vezanima uz navode o mogućim nepravilnostima u radu osoba odgovornih za financijsko poslovanje Hrvatskog skijaškog saveza. Glavni tajnik Damir Raos tada je podnio zahtjev za odlazak u mirovinu, što je prihvaćeno, a za v.d. glavnog tajnika postavljena je Ana Marija Komparić, koja je na današnjoj sjednici potvrđena za glavnu tajnicu.

Na današnjoj sjednici, u okolnostima u kojima su se pojavile brojne glasine i nepotvrđene informacije, ocijenjeno je da su prihvaćanje ostavke dosadašnjeg direktora i imenovanje vršitelja dužnosti direktora najbolji pristup za osiguravanje nesmetanog daljnjeg rada Hrvatskog skijaškog saveza i potpune usmjerenosti na sportaše o kojima Savez skrbi.”

