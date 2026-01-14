Španjolci slomili dobre Nizozemce i u drugi krug prošli s drugog mjesta skupine

Podijeli :

xxPedjaxMilosavljevicx/xCROPIXx spain_serbia9-120126 via Guliver Image

U trećem kolu Europskog prvenstva u vaterpolu snage su odmjerile reprezentacije Španjolske i Nizozemske. Branitelji naslova igrali su protiv iznenađenja ovog prvenstva te su na kraju s 14:7 uspjeli doći do slavlja u Beogradu.

Nizozemska je bila tvrd orah za Španjolce. U prvoj četvrtini vodili su s 2:1 da bi ipak nakon prvih osam minuta Španjolska imala vodstvo od 3:2. U drugom periodu Španjolci su se probudili te su sa 4:2 napravili malo osjetniju prednost od 7:4.

U trećoj četvrtini su branitelji naslova bili dobro raspoloženi te su 5:2 pobjegli Nizozemskoj na velikih šest golova razlike (12:6). U posljednjoj četvrtini nije bilo puno golova pa je susret završen španjolskom pobjedom od 14:7.

Ovom pobjedom Španjolci su privremeno skočili na vrh skupine C, ali očekuje se da će domaćin Srbija svladati Izrael i s prvog mjesta otići u drugi krug natjecanja. Tako bi Španjolska trebala biti druga dok treća Nizozemska također prolazi u glavnu fazu natjecanja.

Tamo se već zna koliko bodova koja reprezentacija prolazi. Srbija prenosi pet bodova, Španjolska tri, a Nizozemska jedan. U glavnoj rundi te tri reprezentacije igrat će s Mađarskom, Crnom Gorom i Francuskom. Tamo je Mađarska s devet bodova osvojila skupinu (prenosi šest u sljedeću fazu) dok se Crna Gora i Francuska od 18 sati bore za drugo mjesto skupine A.