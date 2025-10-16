Hrvatski klubovi pobjedama započeli u Europi

Vaterpolisti dubrovačkog Juga Adriatic osiguranja i šibenskog Solarisa pobjedama su započeli natjecanje u grupnoj fazi Euro Kupa.

Dubrovčani su u Gružu svladali španjolsku Terrassu sa 16-12 (4-1, 3-4, 5-3, 4-4), a Solaris je u Šibeniku bio bolji od njemačkog Duisburga sa 15-10 (2-3, 5-5, 5-0, 3-2).

Obje hrvatske momčadi nalaze se u skupini A. Najbolje dvije momčadi iz svake od četiriju skupina će se plasirati u nokaut fazu natjecanja.

Dubrovčane je sa četiri pogotka predvodio 17-godišnji Maro Šušić, a 20-godišnji Vlaho Pavlić je postigao tri gola. Dvaput su se u strijelce upisali Toni Mozara, Andro Bušlje i Marko Žuvela. Goste iz Barcelone prevodio je Ignasi Bargallo Garcia s pet golova.

Strijelce Solarisa je predvodio Hrvoje Zvono sa četiri pogotka. Tri gola je postigao David Mijić, a po dva Niko Čubranić i Andrija Vlahović. Goste iz Duisburga su predvodili Vukašin Simić i Sascha Seifert sa po tri pogotka.

Za dva tjedna Jug će gostovati u Duisburgu, a Solaris će na put u Barcelonu.