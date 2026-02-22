Serena Williams od danas ponovno može igrati na WTA Touru!

Podijeli :

Susan Mullane-USA TODAY Sports

Bivša prva tenisačica svijeta Amerikanka Serena Williams je u 44. godini ponovno dobila pravo natjecanja na Grand Slam i WTA turnirima, iako se ona sama do sada nije izjasnila o svojim namjerama.

Da bi se kvalificirala za povratak na Tour, osvajačica 23 Grand Slam naslova morala se staviti na raspolaganje šest mjeseci za nenajavljene doping testove.

Ovo šestomjesečno razdoblje istječe u nedjelju. Serena Williams stoga sada može slobodno sudjelovati na profesionalnim turnirima na kojima od organizatora dobiva wildcard prijavu.

“Osim ako se ne ozlijedi, nema sumnje da će u nekom trenutku ponovno negdje igrati”, rekao je bivši prvi tenisač svijeta Amerikanac Jim Courier u siječnju, naglašavajući koliko je restriktivno biti dio skupine igračica koje podliježu nasumičnim doping testovima.

“Nitko tko ne namjerava igrati profesionalni tenis neće se staviti na taj popis, posebno netko s toliko iskustva kao Serena Williams“, dodao je.

Sama Williams je u prosincu u početku službeno demantirala glasine o povratku na Tour, glasine koje su postale vjerodostojnije nastavkom profesionalne karijere njezine starije sestre Venus (45) u ljeto 2025.

Ali krajem siječnja, Serena Williams počela je izbjegavati izjašnjavanje o mogućem povratku.

“Niti da niti ne. Ne znam, samo ću vidjeti što će se dogoditi”, nejasno je odgovorila na pitanje o povratku u američkoj televizijskoj emisiji „Today“.

Na pitanje zašto se ponovno pridružila antidopinškom programu, Williams je izbjegla pitanje nejasnim odgovorom. “Jesam li se vratila? Nisam znala jesam li izašla. Gle, ne mogu o tome govoriti”, rekla je majka dviju djevojčica, u dobi od osam i dvije godine.

Najnoviju naznaku dala je početkom veljače Amerikanka Alycia Parks (WTA-77.) koja je otkrila da je trenirala sa svojom slavnom sunarodnjakinjom.

“U odličnoj je formi. Mislim da bi bila sila s kojom se treba računati na turneji”, rekla je Parks.

Na svom posljednjem turniru, US Openu 2022., Serena Williams nije se formalno povukla, navodeći da se „razvija“ kako bi se udaljila od profesionalne scene.

Međutim, od rujna 2022. nije na WTA ljestvici i stoga ovisi o pozivnicima organizatora turnira kako bi dobila izravan ulazak u glavni žrijeb turnira na kojima bi željela igrati.

Njezina sestra 45-godišnja Venus Williams također je dobila wild card ulaznicu za WTA 250 turnir u Austinu (23. veljače – 1. ožujka) i planira se natjecati i u pojedinačnoj i u parovima, disciplini u kojoj je briljirala uz svoju mlađu sestru (14 Grand Slam naslova i tri olimpijske zlatne medalje).

Nakon Austina, u ožujku će se u Sjedinjenim Državama održati dva puno veća turnira: WTA 1000 turniri u Indian Wellsu (4.-15. ožujka) i Miamiju (17.-29. ožujka), koji bi također mogli poslužiti kao pozornica za potencijalni povratak Serene Williams.