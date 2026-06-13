Najveća ikada vratila se tenisu igrajući uz nju, a sada mora odustati od Wimbledona zbog teške ozljede

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Sport Klub

Mlada kanadska tenisačica Victoria Mboko, koja je ozlijedila koljeno u Queen's Clubu gdje je morala odustati od pojedinačnog natjecanja i od natjecanja u parovima sa Serenom Williams, objavila je da je prisiljena odustati i od nastupa na Wimbledonu (29. lipnja - 12. srpnja), ali se nada da će ponovno igrati uz legendarnu američku tenisačicu.

“Nažalost, moj pad u srijedu rezultirao je puknućem prednjeg križnog ligamenta u lijevom koljenu, što znači da ću propustiti ostatak sezone na travi, a time i Wimbledon, turnir kojem sam se toliko veselila ove godine”, napisala je 19-godišnjakinja, deveta na WTA ljestvici, na društvenim mrežama u petak.

Prošle godine, u svom prvom nastupu na Wimbledonu, Mboko je izgubila u drugom kolu od Amerikanke Hailey Baptiste nakon što je prošla kvalifikacije.

Ozlijedila se u svom prvom pojedinačnom meču na Queen’su protiv Karoline Pliskove. Dan prije je u parovima igrala sa 44-godišnjom Serenom Williams, koja se vratila na teniske terene nakon 2022. godine.

Ozljeda Mboko zaustavila je tako povratak Serene Williams, prisiljavajući je da se povuče prije drugog kola turnira u parovima.

Amerikanka, osvajačica 23 Grand Slam naslova u pojedinačnoj konkurenciji, sada bi trebala igrati u parovima u Berlinu (15.-21. lipnja), gdje bi joj, prema medijskim izvješćima, partnerica mogla biti češka tenisačica Karolina Muchova.

U svojoj poruci, Mboko je zahvalila Williams na “nevjerojatnoj prilici” koju je imala igrati uz nju.

“Toliko sam naučila igrajući s tobom i jako mi je žao što je naš turnir prerano završio, ali nadam se da ćemo uskoro ponovno igrati zajedno i završiti ono što smo započeli”, napisala je.