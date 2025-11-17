Donna Vekić i dalje najbolja hrvatska tenisačica, Ružić joj je ‘za petama’

Podijeli :

Tom Dubravec / CROPIX via Guliver Images

Nakon vikenda u kojem su igrani susreti Billie Jean King Cupa hrvatske tenisačice Donna Vekić i Antonia Ružić zadržale su prošlotjedne pozicije na najnovijoj WTA ljestvici.

Vekić je tako ostala na 72. mjestu, a Ružić na 75., dok je Petra Marčinko napredovala jedno mjesto, do 116. pozicije. Jana Fett i Petra Martić su pale jedno mjesto u odnosu na prošli tjedan, pa je Fett sada 198. tenisačica svijeta, a Martić 212.

Na vrhu ljestvice nema promjena. prva je Bjeloruskinja Arina Sabalenka, druga je Poljakinja Iga Swiatek, a treća je Amerikanka Coco Gauff.

WTA ljestvica, 17. studenog:

1. (1) Arina Sabalenka (Bje) 10.870

2. (2) Iga Swiatek (Polj) 8395

3. (3) Coco Gauff (SAD) 6763

4. (4) Amanda Anisimova (SAD) 6287

5. (6) Jelena Ribakina (Kaz) 5850

6. (5) Jessica Pegula (SAD) 5583

7. (7) Madison Keys (SAD) 4335

8. (8) Jasmine Paolini (Ita) 4325

9. (9) Mira Andrejeva (Rus) 4319

10. (10) Jekaterina Aleksandrova (Rus) 3375

…

72.(72) DONNA VEKIĆ (HRV) 935

75.(75) ANTONIA RUŽIĆ (HRV) 914

116.(117) PETRA MARČINKO (HRV) 671

198.(197) JANA FETT (HRV) 369

212.(211) PETRA MARTIĆ (HRV) 348

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.