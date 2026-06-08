Kek ekskluzivno za SK: Modrićeva reakcija nakon gola sve govori, a detektirano je i što nije dobro

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HMBxMedia xHeikoxBecker via Guliver

Bivši izbornik slovenske nogometne reprezentacije Matjaž Kek preuzet će ponovno mjesto trenera Rijeke, a ekskluzivno za Sport Klub komentirao je posljednji pripremni okršaj prije odlaska na Svjetsko prvenstvo koje za Hrvatsku idućeg tjedna počinje na tlu Sjeverne Amerike.

U toj je utakmici hrvatska nogometna reprezentacija svladala Sloveniju 2:1 (0-0) u Varaždinu. Svi su golovi postignuti u drugom poluvremenu. Kapetan Luka Modrić doveo je Hrvatsku u vodstvo u 51. minuti, dok je u 83. izjednačio Andraž Šporar. Do 93. minute bilo je 1:1, a u posljednjim trenucima za pobjedu 2:1 je atraktivan gol po gredu zabio Mario Pašalić.

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U razgovoru za Sport Klub Kek je posebno nahvalio 40-godišnjeg Luku Modrića, poručivši kako je privilegij imati ga u momčadi, te je otkrio da će na nadolazećem Svjetskom prvenstvu navijati za Hrvatsku.

Gospodine Kek, kako ste vidjeli ovu utakmicu između Hrvatske i Slovenije? Naime, Hrvatska je odigrala dvije pripremne utakmice uoči Svjetskog prvenstva, protiv dva jaka, ali drugačija protivnika – Belgije pa Slovenije?

“Pa, uvijek te pripremne utakmice imaju posebno značenje jer se igraju na kraju sezone. Neki su igrači u različitoj i fizičkoj i mentalnoj spremi, pa su, mislim, u tom kontekstu i te dvije utakmice pokazale svoje. Detektirano je i s hrvatske strane od odgovornih ljudi da ono što je bilo na Rujevici nije bilo dobro. E sad, poslije Slovenije, na kraju si pobijedio i zbog toga možeš biti mirniji. Mislim da je u samoj utakmici Slovenija izuzetno dobro parirala, da je možda taj rezultat čak mogao biti potpuno drugačiji da je Slovenija iskoristila svoje šanse. Na kraju je Livaković obranio nekoliko velikih prilika Slovenije, tako da mislim da je tu najbitnije sada da se dala neka minutaža igračima kojima je to jako, jako potrebno. Na kraju si pobijedio i mislim da su te utakmice donijele ono što su izbornik Zlatko Dalić i stručni stožer tražili i ono zbog čega su se te utakmice i odigrale.”

Hrvatska je u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom. Rečeno je da je Belgija ‘glumila’ Englesku, što je prema vama glumila Slovenija?

“Slovenija može glumiti samo Sloveniju! Sve to skupa je, mislim, u nekoj pripremi bilo važno: i blizina, i odlični susjedski odnosi te jednostavnost u nekoj pripremi te utakmice. Tako da ja mislim da prije svega Hrvatska mora gledati na sebe. Zna se neka moć i Engleske i ostala dva protivnika, tako da mislim da je to bilo najbitnije da neki igrači ulaze polako u taj ritam. Već je sada protiv Slovenije bilo malo bolje, pa je tu i kapetan Luka Modrić odigrao već dosta jasniju ulogu. Probale su se neke varijante, zapravo sve ono što svi mi već znamo. To su pripremne utakmice, utakmice koje služe da nekako vidiš gdje si u momentima kada svi ti treninzi poslije kraja sezone mogu postati dosadni. Tako da ja tu mislim da je utakmica donijela odgovore na neka pitanja”, kaže Kek i naglašava:

“Sigurno da sve nije bilo idealno i da ostaje neko vrijeme koje će sigurno stručni stožer s izbornikom iskoristiti da Hrvatska izgleda tako kako bismo na kraju svi mi željeli. Počinje moćno, jedna od reprezentacija koja može dogurati jako daleko, ali baš prva tekma je s Engleskom, koja je sada s Tuchelom odigrala sjajne kvalifikacije. Ali nemojmo zaboraviti da Hrvatska zna odigrati utakmice koje nose velik ulog. Opet s druge strane, ne trebamo zaboraviti da će Hrvatska biti prava kad će to biti najpotrebnije.”

Što iz vašeg trenerskog kuta znači imati igrača poput Luke Modrića u reprezentaciji, kao što to godinama ima Zlatko Dalić?

“Prije svega, ja ako gledam iz trenerskog kuta, nekako razmišljam koji je to privilegij da imaš u svojoj ekipi i da radiš s igračem kao što je Luka Modrić. I ja mislim da je to on toliko puta dokazao, da je toliko toga dobroga dao i ekipi i svima oko sebe, da će jednostavno biti dobro. Poslije tih nekih problema koje je imao u Milanu s ozljedom, na kraju se opet vraća i ja mislim da će biti iz dana u dan bolji i opet je on taj koji će povesti Hrvatsku. Koliko to znači za ekipu, toliko puta je dokazano, taj čovjek je zaslužio respekt, duboko poštovanje i, kako sam rekao na početku, za mene je to jedan veliki privilegij ako imaš igrača i osobu kao što je Luka Modrić u svojoj ekipi.”

Iza njega su i godine, ali na terenu nevjerojatnim brojkama to i dalje demantira. Uskoro će odigrati 200. utakmicu u dresu Hrvatske čime će se upisati u povijesne knjige?

“Pa mislim da, ajde, možda su tu brojke sada više za vas medije, prije brojki ja gledam način, na kakav način on igra. Kao da ima 10 godina manje, pa jeste li vidjeli jučer njegovu reakciju kada je dao gol? Tako da sve to govori o njemu. Normalno da su zahtjevi sve veći i veći, da tu polako dolaze i godine, ali mislim da su i on i izbornik svjesni uloge u ekipi, u nekoj hijerarhiji koja je jako bitna. Dobro je da iza njega dolaze mladi kvalitetni igrači, prije svega, koji imaju nekog uzora u koga se ugledaju, koji ih povede kad je teško. Sigurno će u nekim momentima i Hrvatska trpjeti protiv protivnika na Svjetskom prvenstvu, tako da i ne samo s fizičke, već i s mentalne strane, on je jedna ključna figura koja do sada nikad nije razočarala, pa ja mislim da neće ni sada. Ne znam koliko će biti na samom terenu, ali mislim da je njegov udio oko terena, uz teren, jako bitan.”

Kako ste iz slovenskog kuta vidjeli Boštjana Cesara i Sloveniju? Bili su jako agresivni, što je neki kostur i sustav igre koji ste vi postavili, da se ne lažemo?

“Ako nije bilo dobro protiv Cipra prije par dana, ovo je bilo odigrano dobro. Prije svega jedan kompaktan blok, jedna tranzicija koja je uvijek krasila Sloveniju, jedan način gdje ti protivnik daje mogućnost da dođeš u šansu. Slovenija ih je imala, budimo realni, jučer baš nekoliko. Tako da, uz nekoliko novih imena koja su mene jako pozitivno iznenadila, mislim da je put pravi. Treba samo dati izborniku podršku i Slovenija će opet odigrati jako dobre utakmice. Sve je bilo OK, jedna baš korektna utakmica bez ozljeda u jednoj lijepoj atmosferi, i mislim da na kraju mogu svi biti zadovoljni, osim normalno Slovenije jer ne možeš se veseliti ako izgubiš.”

Otkrili ste da ćete pratiti Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu, za koga ćete navijati?

“Normalno, navijat ću za Hrvatsku! Kad nije Slovenija tu, to je Hrvatska. Želim i Bosni i Hercegovini da dođe što dalje, ali mislim da su ljudi oko hrvatske reprezentacije dosta realni, pa i izbornik. Najprije ajmo, neka se priča o grupi, pa proći grupu, a onda će se karte početi drugačije dijeliti.”