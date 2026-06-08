U prometnoj nesreći poginuo mladi kosovski reprezentativac Fatjon Bunjaku (22)

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JanxKaeferx via Guliver

Mladi kosovski reprezentativac i igrač albanskog Elbasanija, 22-godišnji Fatjon Bunjaku, preminuo je od posljedica teške prometne nesreće koja se dogodila u nedjelju rano ujutro na magistralnoj cesti između Kosovske Mitrovice i Vučitrna.

Automobil u kojem se nalazio prevrnuo se od siline udarca, a unatoč brzoj liječničkoj intervenciji, Bunjaku je zbog težine ozljeda preminuo u bolnici. U nesreći su teško ozlijeđene još dvije osobe, a nadležno tužiteljstvo pokrenulo je istragu.

Krilni napadač u karijeri je upisao četiri nastupa za U-21 reprezentaciju Kosova, a jedno je vrijeme proveo i u hrvatskom nogometu nastupajući za makarski Zmaj. Za taj je klub odigrao 19 utakmica i postigao deset golova, igrajući za juniore i seniore u tadašnjoj 3. HNL – Jug.

Od mladog nogometaša službenim se priopćenjem oprostio i njegov klub Elbasani:

“S dubokom boli primili smo vijest o smrti našeg igrača, Fatjona Bunjakua. Danas je velika obitelj našeg kluba izgubila ne samo igrača, već i čovjeka koji je s ponosom nosio klupske boje i utkao svoj doprinos u našu povijest. Njegova predanost i strast prema nogometu zauvijek će ostati dio našeg identiteta. U ovim teškim trenucima, naše su misli i molitve uz obitelj Bunjaku, prijatelje i sve one koji su imali sreću poznavati i voljeti Fatjona. AF Elbasani izražava najiskreniju sućut obitelji Bunjaku, kao i cijeloj sportskoj zajednici koja je danas izgubila jednog od svojih ljudi. Fatjon neće biti zaboravljen.”