UFC potvrdio novu borbu Delije, evo kada i tko će mu biti protivnik

Potvrđena je borba.
UFC je potvrdio da se najbolji hrvatski teškaš Ante Delija vraća u kavez 31. siječnja kada će na eventu UFC 325 odmjeriti snage s opasnim Moldavcem Sergejom Spivacom.
Spivac je trenutačno sedmi izazivač u teškoj kategoriji, dok je Delija na devetom mjestu. Oba imaju respektabilan profesionalni skor.
Delija u karijeri ima 26 pobjeda i sedam poraza, od čega 13 pobjede nokautom i šest submissionom.
Spivac je u UFC-u od 2019. Ukupno ima 17 pobjeda i šest poraza, a čak 15 puta slavio je prekidom, sedam puta nokautom i osam puta submissionom.
