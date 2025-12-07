UFC potvrdio novu borbu Delije, evo kada i tko će mu biti protivnik

Podijeli :

AP Photo/Gregory Payan via Guliver

Potvrđena je borba.

UFC je potvrdio da se najbolji hrvatski teškaš Ante Delija vraća u kavez 31. siječnja kada će na eventu UFC 325 odmjeriti snage s opasnim Moldavcem Sergejom Spivacom.

Spivac je trenutačno sedmi izazivač u teškoj kategoriji, dok je Delija na devetom mjestu. Oba imaju respektabilan profesionalni skor.

Delija u karijeri ima 26 pobjeda i sedam poraza, od čega 13 pobjede nokautom i šest submissionom.

Spivac je u UFC-u od 2019. Ukupno ima 17 pobjeda i šest poraza, a čak 15 puta slavio je prekidom, sedam puta nokautom i osam puta submissionom.