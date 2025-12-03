Šok u svijetu boksa: Svjetski prvak pao na doping testu!

Podijeli :

AP Photo/Chase Stevens via Guliver

Kazahstanski boksač Janibek Alimkhanuli, WBO i IBF prvak u srednjoj kategoriji, pao je na dopinškom testu prije zakazane borbe s WBA prvakom Erislandyjem Larom.

Kazahstanac je navodno bio pozitivan na meldonij, tvar koju je Svjetska antidopinška agencija (WADA) zabranila od 2016. godine.

“Oduvijek sam podržavao čisti sport, to dobro znate. Iznenadio sam se kad sam saznao vijesti”, rekao je 32-godišnji kazahstanski borac na društvenim mrežama.

“Prvi test je bio čist. Nisam napravio nikakve promjene u svojim vitaminima. Ne znam što se dogodilo s drugim testom, pa sam zatražio ponovni test”, dodao je.

Alimkhanuli se posljednji put borio 5. travnja kada je obranio svoje WBO i IBF pojaseve protiv Anauela Ngamissenguea pobjedom u petoj rundi. Do sada je pobijedio u svih 17 profesionalnih borbi otkako je debitirao 2016. godine.

Umjesto njega protiv Lare, kubansko-američkog boksača i vlasnika WBA pojasa, borit će se Venezuelac Johan Gonzalez.