Usik: Joshua može ubiti Jakea Paula, pomolit ću se za njega

Podijeli :

AP Photo/Hassan Ammar via Guliver

Oleksandr Usik, prvak teške boksačke kategorije, izrazio je ozbiljnu zabrinutost za sigurnost youtubera Jakea Paula uoči njegove borbe protiv Anthonyja Joshuе 19. prosinca. Usik

Usik, koji i sam želi meč s Paulom, upozorava da bi ishod mogao biti opasan za Amerikanca.

Ukrajinski boksač, dvaput pobjednik protiv Joshuе i bivši cruiserweight, dobro poznaje rizike borbe protiv znatno većih protivnika. Razlika između Paula i Joshuе je velika – Paul je niži desetak centimetara i za posljednju borbu je bio 23 kilograma lakši.

Filip Hrgović se uskoro bori za titulu svjetskog prvaka?

Usik je situaciju opisao slikovito, usporedivši Joshuu i Paula s Rolls Royceom i Fiatom.

“Ako Anthony Joshua želi, ubit će ovog tipa. Anthony Joshua je olimpijski prvak. Jake Paul je sportaš, YouTuber, showman. Joshua je Rolls Royce, Jake je Fiat. Slušajte, to je istina. Molit ću se za Paula”, rekao je Ukrajinac za Boxing Scene.