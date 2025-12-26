SKener: Boks je primio najteži nokaut ikada!

Podijeli :

U proljeće 2025. umro je George Foreman. Vijest je prošla tiho, gotovo sramežljivo, kao da se i sama bojala uznemiriti svijet koji više nema vremena za tišinu. Otišao je jedan od posljednjih boksačkih titana, čovjek koji je nosio šake kao sudbinu, a šutnju kao karakter. U ring je ulazio kao radnik, izlazio kao legenda, a starost dočekao s dostojanstvom koje se danas čini gotovo arhaičnim.

Foremanova smrt simbolično se poklopila s godinom u kojoj je boks, barem u percepciji mase, definitivno prešao iz sfere sporta u sferu spektakla. Dok se opraštamo od čovjeka čiji su mečevi oblikovali povijest, naslovnice, algoritmi i društvene mreže preplavljene su slavljenjem novih “zvijezda” – influencera, YouTubera i promotivnih projekata koji s boksom dijele tek ring i rukavice. Među njima, Jake Paul (28) postao je lice jednog vremena. Vremena u kojem je vidljivost važnija od istine, a buka glasnija od veličine.

Foremanovo ime zauvijek će biti vezano uz The Rumble in the Jungle, mitski meč održan 1974. godine u Kinšasi, tadašnjem Zairu. Prije 51 godinu, u politički napetom, gotovo filmskom okruženju, susreli su se George Foreman i Muhammad Ali. Bio je to sudar sirove sile i genijalne strategije, mladosti i iskustva, brutalne moći i intelektualne drskosti.

Muhhamad Ali je u osmoj rundi, serijom savršenih udaraca poslao Foremana na ‘spavanje’. Taj nokaut nije bio samo sportski trenutak – bio je kulturni događaj, politička poruka i filozofska lekcija. Pokazao je da snaga bez kontrole nije dovoljna i da inteligencija u ringu može biti jednako smrtonosna kao i šaka.

Taj meč ostao je simbol onoga što je boks nekada bio: istinski sukob, bez kalkulacije, bez sigurnosne mreže, bez potrebe da se ikome svidi. Bio je to boks kao sudbina. Foreman je bio proizvod svijeta koji je vjerovao da se veličina ne dobiva, nego zaslužuje. Njegov životni i sportski put bio je brutalan, ali pošten: siromaštvo, ulična borba za opstanak, olimpijsko zlato 1968., uspon na profesionalni vrh, status nezaustavljive sile, pa bolan pad. Njegov poraz od Alija nije bio kraj, ali je bio lom.

Ono što Foremana razlikuje od većine velikih jest ono što je uslijedilo nakon tog poraza. Povukao se, promijenio život, pronašao vjeru, a zatim se – protiv svih očekivanja i zdravog razuma – vratio u ring. Ne kao karikatura prošle slave, nego kao stariji, sporiji, ali mudriji borac. Njegov povratak krunisan je 1994. godine, kada je s 45 godina nokautirao Michaela Moorera i ponovno postao svjetski prvak. Taj trenutak bio je poraz cinizma i trijumf vremena. Dokaz da iskustvo može pobijediti mladost, a težina udarca – marketinšku logiku.

Danas, u godini Foremanove smrti, boks izgleda drugačije. U ring ulaze ljudi bez gladi, bez straha i bez stvarne potrebe. YouTuber Jake Paul nije sportaš koji je probio granice – on je proizvod ekonomije pažnje. Njegovi mečevi nisu sportski događaji, nego pažljivo režirani projekti, dizajnirani da generiraju klikove, preglede i viralne isječke. Protivnici se ne biraju po sportskim kriterijima, nego po isplativosti i narativnom potencijalu.

Paul ne pobjeđuje protivnike – on pobjeđuje algoritam. Njegov uspjeh ne mjeri se kvalitetom borbe, nego količinom angažmana. I upravo tu leži ključna razlika između prošlosti i sadašnjosti. Nekada je boks bio metafora života: udarci koje primiš, oni koje izdržiš i oni koji te definiraju. Danas je često tek format – još jedan proizvod u beskonačnoj ponudi sadržaja. Autentična opasnost, ona koja je od Foremana, Alija, Fraziera stvarala mitove, zamijenjena je sigurnim iluzijama hrabrosti. Rizik je kontroliran, scenarij pažljivo napisan, a stvarni ulog sveden na reputaciju, ne na tijelo.

Foreman je znao što znači izgubiti sve. Znao je šutjeti dok svijet slavi druge. Znao je vratiti se bez ironije, bez autopromocije, bez potrebe da se ikome svidi. Njegova veličina nikada nije bila u riječima, nego u udarcima koje je primao i podnosio. Divljenje YouTuberima i influencerima u boksu govori više o nama nego o njima. Govori da smo kao publika prestali tražiti istinu, a počeli tražiti zabavu. Ne autentičnost, nego dostupnost. Ne veličinu, nego vidljivost. U svijetu u kojem se sve mora prodati, i sport je postao tek još jedan format.

Smrt Georgea Foremana podsjetnik je da je nekoć postojala jasna razlika između borca i glumca borca. Između onoga koji riskira život i onoga koji riskira imidž. Između legende i trenda. Foreman je otišao tiho, kako odlaze istinski veliki ljudi. A buka oko YouTubera Paula samo potvrđuje da danas najglasnije odzvanja – praznina.

I možda je to najteži nokaut koji je boks ikada primio.