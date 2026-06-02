Dvojac ispao s popisa Senegala za SP, najveća zvijezda i dalje Sadio Mane

Senegalski izbornik Pape Thiaw izostavio je obrambene igrače Moustaphu Mbowa i Ilaya Camaru iz svoje preliminarne momčadi kako bi do Fifinog roka u ponedjeljak finalizirao popis od 26 igrača za Svjetsko prvenstvo.

Stoper Paris FC Mbow i bek Anderlechta rođen u Belgiji Camara , koji je odigrao tri utakmice, uvršteni su u Thiawovu 28-članu momčad 21. svibnja. Mbow je prvi put nastupio za reprezentaciju igrajući drugo poluvrijeme u prijateljskoj utakmici protiv Sjedinjenih Država (3:2) u Charlotteu u nedjelju, dok je Camara bio neiskorištena zamjena.

Sadio Mane, koji je postigao oba senegalska gola protiv SAD-a, ostaje vodeći igrač zvjezdane senegalske momčadi koja se čini najmoćnijom od 10 afričkih kvalificiranih za finale.

Uz 34-godišnjeg igrača Al Nassra odabrani su i napadač minhenskog Bayerna Nicolas Jackson, Evertonov Iliman Ndiaye i krilni igrač Crystal Palacea Ismaila Sarr.

Senegal otvara Svjetsko prvenstvo protiv Francuske 16. lipnja u New Jerseyju, što je repriza utakmice sa Svjetskog prvenstva 2002. u kojoj je afrička momčad pobijedila tadašnje branitelje naslova.

U utakmicama skupine I također će se suočiti s Norveškom na istom mjestu (22. lipnja) i Irakom u Torontu (26. lipnja).

Momčad Senegala za SP:

Vratari: Edouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf

Obrana: Krepin Diatta, Antoine Mendy, Kalidou Koulibaly, El Hadji Malick Diouf, Mamadou Sarr, Moussa ‌Niakhate, Abdoulaye Seck, Ismail Jakobs

Vezni red: Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathe Ciss, Pape Matar Sarr, Bara Sapoko Ndiaye

Napad: Sadio Mane, Ismaila Sarr, ​Iliman Ndiaye, Assane Diao, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson, Bamba Dieng, Cherif Ndiaye