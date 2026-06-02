Skandal u hrvatskom nogometu: Pokušao podmititi suca, ali nije znao da je policajac? Oglasio se i HNS

Poduzetnik iz Brckovljana i član Izvršnog odbora NK Dugo Selo, Lazar Darojković, našao se pod istragom USKOK-a zbog sumnje u pokušaj podmićivanja nogometnog suca.

Uhićenje i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, proveo je PNUSKOK. S obzirom na to da je sudac ujedno i policijski službenik, cijeli je razgovor snimio te slučaj odmah prijavio nadležnima.

Darojkovićev odvjetnik Tihomir Mišić potvrdio je situaciju za RTL.

“Mogu vam reći da ga se tereti za kazneno djelo davanja mita, činjenično opisano da je nogometnom sucu nudio nagradu, a da ovaj obavi ovlasti izvan svoje ovlasti”, rekao je njegov odvjetnik, Tihomir Mišić.

Istražitelji sumnjaju da je Darojković 22. svibnja 2026. u Sesvetskom Kraljevcu, uoči utakmice trećeg ranga hrvatskog nogometa zakazane za idući dan, od glavnog suca tražio pristrano suđenje. Cilj je bio da se, suprotno propisima HNS-a i nogometnim pravilima, pogoduje Dugom Selu na štetu suparničke momčadi.

Motiv za nuđenje zasad neutvrđenog novčanog iznosa bio je grčevita borba kluba za ostanak u drugoligaškom društvu. Darojković je od suca navodno tražio i da poštedi ključne igrače kartona kako bi imali pravo nastupa u odlučujućem, posljednjem kolu prvenstva. Inače, Lazar Darojković sjedi u upravi kluba čiji je predsjednik njegov brat Lovro Darojković.

HNS se oglasio povodom ovog cijelog slučaja.

“Hrvatski nogometni savez upoznat je s informacijama o provođenju hitnih dokaznih radnji i uhićenja povezanog sa sumnjom na pokušaj utjecaja na službenu osobu uoči utakmice natjecanja pod ingerencijom HNS-a.

Hrvatski nogometni savez najoštrije osuđuje svaki oblik korupcije, nedopuštenog utjecaja na službene osobe ili bilo kakvo ponašanje koje narušava integritet nogometnih natjecanja. Za takve postupke nema i ne može biti opravdanja.

Posebno ističemo kako je zaštita integriteta natjecanja jedan od temeljnih prioriteta Hrvatskog nogometnog saveza te izražavamo priznanje svakom pojedincu koji svojim odgovornim postupanjem pridonosi otkrivanju i sprječavanju mogućih nezakonitih radnji.

Hrvatski nogometni savez nastavit će pratiti razvoj ovog slučaja te će, nakon prikupljanja potrebnih informacija i utvrđivanja svih relevantnih činjenica, nadležna tijela HNS-a postupiti u skladu s disciplinskim propisima HNS-a.

HNS će nastaviti provoditi politiku nulte tolerancije prema svim oblicima korupcije i namještanja utakmica. Podsjećamo, Savez aktivno surađuje s Uefom i Fifom kroz programe zaštite integriteta natjecanja te provodi kontinuiranu edukaciju svih dionika hrvatskog nogometa o važnosti očuvanja integriteta natjecanja.”