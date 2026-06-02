Procurio sastav Belgije za okršaj s Hrvatskom na Rujevici?

xTomasxSiskx via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u 18 sati na riječkoj Rujevici odrađuju prvi test pred nastup na Svjetskom prvenstvu, a suparnik im je jaka Belgija.

Uoči susreta, belgijski izbornik Rudi Garcia iskazao je golemo poštovanje prema Vatrenima.

“Zato smo ovdje, igramo protiv jedne od najboljih reprezentacija u Europi. Rezultati to govore. Želimo se odmjeriti s jakim europskim momčadima. U kvalifikacijama smo imali dobre protivnike, ali ne tako jake kao što je Hrvatska. Iznimno sam sretan što smo ovdje, što se mogu susresti s velikim trenerom i igračima kao što je Luka Modrić”, kazao je Garcia.

Belgijci imaju određenih kadrovskih problema; stoper Sportinga Zen Debast otpao je zbog ozljede, dok se napadač Arsenala Leandro Trossard priključuje naknadno zbog obveza u finalu Lige prvaka:

“Za njega je korisnije da se oporavlja. Neće biti spreman za prvu utakmicu turnira protiv Egipta, trenutačno sam uglavnom fokusiran na ostale igrače. Trossard? Priključit će nam se u srijedu, nije imao puno slobodnog vremena”, rekao je belgijski izbornik.

Dok se očekuje da će Romelu Lukaku susret započeti među pričuvama, tamošnji medij Nieuwsblad objavio je taktičke zamisli i vjerojatnih 11 za susret s Hrvatskom:

Vjerojatni sastav Belgije (4-3-3):

Početnih 11: Courtois, Castagne, De Winter, Theate, De Cuyper, Onana, De Bruyne, Tielemans, Saelemaekers, De Ketelaere, Doku

Klupa: Lammens, Penders, Castagne, Mechele, Ngoy, Seys, Raskin, Witsel, Vanaken, Fernandez-Pardo, Lukaku, Lukebakio, Moreira