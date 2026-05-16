Sjajni Hrgović slavio u Doncasteru: Englezov kut bacio je ručnik u trećoj rundi

Alan Stanford PMI-5694-0071 via Guliver Images

U subotu navečer se u Doncasteru najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović nadimka El Animal boksao protiv domaćeg predstavnika Davea Allena. Engleski mediji taj meč opisali su kao okršaj Davida i Golijata jer je Hrgović ipak znatno veće ime u svijetu boksa nego 34-godišnji Allen.

David Allen pokušao je odmah na početku meča iznenaditi Filipa Hrgovića širokim desnim overhandom, no hrvatski teškaš bez problema je pročitao taj pokušaj. Već nekoliko trenutaka kasnije Hrgović je preuzeo kontrolu nad borbom i krenuo agresivno pritiskati protivnika snažnim serijama udaraca, slično kao i u svojim ranijim nastupima. Boksač iz Sesveta konstantno je išao prema naprijed, dok se Allen uglavnom povlačio i pokušavao izdržati nalete hrvatskog borca. Pred sam kraj prve runde Britanac je još jednom pokušao pogoditi desnim swingom, ali bez uspjeha, a rundu je završio naslonjen na konopce pod žestokim napadima Hrgovića.

Hrvatski boksač isti je tempo prenio i u drugu rundu. Odmah nakon početka ponovno je precizno pogađao Allena u glavu i tijelo, ne dopuštajući mu predah. David Allen ponovno je bio prisiljen uzmicati i tražiti način da se obrani, no Hrgović ga je konstantno tjerao na konopce i zasipao kombinacijama direkata i krošea. Pred kraj runde borba se nakratko preselila prema sredini ringa, ali i tamo je hrvatski predstavnik dominirao te uspješno prolazio kroz gard protivnika preciznim direktima. Allen je i drugu rundu završio pod pritiskom uz konopce.