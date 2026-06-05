VIDEO / Novi igrač Hajduka zabio za svoju reprezentaciju

Brruti je ovog ljeta stigao na Poljud kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s kosovskom Malishevom, a s Hajdukom je potpisao ugovor do ljeta 2029. godine.

Dvadesetjednogodišnji veznjak nogometni je put započeo u Prištini, a u seniorskoj karijeri nastupao je za Besu Pejë i Malishevu. U prošloj sezoni odigrao je 35 utakmica te pritom postigao devet pogodaka i upisao pet asistencija.