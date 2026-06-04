VIDEO / Kaos u Tirani: Izraelac ušutkavao navijače, a onda su dinamovac i suigrači poludjeli!

Najžešće su reagirali Elseid Hysaj i igrač Dinama Arber Hoxha, smatrajući da je slavlje bilo provokativno. Veći sukob spriječili su igrači obje momčadi i službene osobe, nakon čega je utakmica mirno privedena kraju.

Dio albanskih navijača nakon susreta podržao je reakciju svojih reprezentativaca, ističući da nisu željeli tolerirati, kako smatraju, nepotrebne provokacije.