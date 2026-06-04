VIDEO / Kaos u Tirani: Izraelac ušutkavao navijače, a onda su dinamovac i suigrači poludjeli!

Prijateljski susret Albanije i Izraela u Tirani završio je pobjedom gostiju 1:0, ali više od rezultata pažnju je privukao incident nakon jedinog pogotka na utakmici.
Pobjedu Izraelu donio je Oscar Gloukh, koji je nakon gola u 73. minuti gestama ušutkavao domaće navijače i pokazivao prema grbu svoje reprezentacije. Njegova proslava izazvala je burnu reakciju albanskih igrača, pa je ubrzo došlo do naguravanja na terenu
Najžešće su reagirali Elseid Hysaj i igrač Dinama Arber Hoxha, smatrajući da je slavlje bilo provokativno. Veći sukob spriječili su igrači obje momčadi i službene osobe, nakon čega je utakmica mirno privedena kraju.
Dio albanskih navijača nakon susreta podržao je reakciju svojih reprezentativaca, ističući da nisu željeli tolerirati, kako smatraju, nepotrebne provokacije.
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