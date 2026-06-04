Rijeka prodala kapetana?! Evo gdje bi trebao nastaviti karijeru

Iako transfer još nije službeno zaključen, navodno su svi ključni detalji dogovoreni te se čeka završetak formalnosti. Rijeka bi od prodaje svog vratara trebala uprihoditi oko 500 tisuća eura.

Qarabaq je prošle sezone ostao bez naslova prvaka, ali je ostvario zapažen nastup u europskim natjecanjima. Klub sada želi vratiti dominaciju na domaćoj sceni, a Zlomislić je označen kao jedno od važnijih pojačanja.

Mogući odlazak kapetana objašnjava i potragu Rijeke za novim čuvarom mreže. Među kandidatima se spominju Oliver Zelenika i Veljko Ilić iz poljskog Widzewa, dok se kao jedna od opcija navodno razmatra i vratar iz Slovenije.