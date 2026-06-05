Pala je petarda: Srbija teško deklasirana kod domaćina Svjetskog prvenstva

Nogometna reprezentacija Srbije doživjela je težak poraz u prijateljskoj utakmici odigranoj u Toluki.
Jedan od domaćina nadolazećeg Svjetskog prvenstva, reprezentacija Meksika, slavila je uvjerljivih 5:1. Bio je to drugi uzastopni poraz Srbije u ovom reprezentativnom ciklusu, nakon što je prije pet dana izgubila od reprezentacije Zelenortskih Otoka rezultatom 3:0.
Meksiko preokrenuo nakon vodstva Srbije
Srbija je povela u 19. minuti pogotkom Petra Stanića, no domaćin je do kraja prvog poluvremena uspio preokrenuti rezultat. Johan Vásquez izjednačio je na 1:1 u 34. minuti, a u sudačkoj nadoknadi prvog dijela Stefan Bokinac zabio je autogol za vodstvo reprezentacije Meksika.
U nastavku susreta Meksikanci su potvrdili pobjedu. Raúl Jiménez povisio je na 3:1 u 57. minuti, a zatim je uslijedio još jedan autogol srpske momčadi. Adem Avdić nespretno je reagirao u 72. minuti i zatresao vlastitu mrežu za 4:1. Konačnih 5:1 postavio je Luis Chávez u 90. minuti.
Srbija bez najvećih zvijezda
Valja istaknuti da je Srbija, kao i u prethodnoj utakmici protiv reprezentacije Zelenortskih Otoka, nastupila u znatno oslabljenom sastavu. Najveće zvijezde nisu bile na popisu izbornika Veljka Paunovića pa je momčad uglavnom bila sastavljena od igrača iz domaćeg prvenstva te nogometaša s malo ili bez reprezentativnog iskustva.
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